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Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

Vakaların önüne geçilemiyor..

17 Mayıs 2020 Pazar 07:59
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 721 bin 851, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 313bin 260, iyileşen kişi sayısı ise 1 milyon 812 bin 164.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 507 bin 773 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- İspanya 276 bin 505,

- Rusya 272 bin 043,

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- İngiltere 240 bin 161,

- İtalya 224 bin 760,

- Brezilya 233 bin 511,

- Fransa 179 bin 365,

- Almanya 176 bin 244.

Türkiye'de de vaka sayısı son verilerde 148 bin 067 olarak açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Koronavirüs
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