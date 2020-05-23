Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyon 304 bin 33, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 340 bin 4, iyileşen kişi sayısı ise 2 milyon 158 bin 567.
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 645 bin 94 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 332 bin 382,
- Rusya 326 bin 448,
- İspanya 281 bin 904,
- İtalya 228 bin 658,
- Fransa 182 bin 219,
- Almanya 179 bin 713,
-Türkiye 154 bin 500
-Yunanistan 2 bin 874,
-Güney Kıbrıs 927,
-KKTC’de vaka yok!