Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyon 304 bin 33, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 340 bin 4, iyileşen kişi sayısı ise 2 milyon 158 bin 567.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 645 bin 94 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 332 bin 382,

- Rusya 326 bin 448,

- İspanya 281 bin 904,

- İngiltere 254 bin 195,

- İtalya 228 bin 658,

- Fransa 182 bin 219,

- Almanya 179 bin 713,

-Türkiye 154 bin 500

-Yunanistan 2 bin 874,

-Güney Kıbrıs 927,

-KKTC’de vaka yok!