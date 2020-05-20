Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 986 bin 332, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 324 bin 910, iyileşen kişi sayısı ise 1 milyon 907 bin 392.
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 550 bin 583 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Rusya 299 bin 941,
- İspanya 278 bin 803,
- Brezilya 271 bin 885,- İngiltere 248 bin 818,
- İtalya 226 bin 699,
- Fransa 180 bin 809,
- Almanya 177 bin 827,
-Türkiye 151 bin 615 (1022 yeni vaka)
-Yunanistan 2 bin 840,
-Güney Kıbrıs 918 (1 yeni vaka)
-KKTC’de vaka yok!