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Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında son durum..

28 Ağustos 2020 Cuma 05:50
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 24 milyon 624 bin 979, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 835 bin 627, iyileşen kişi sayısı ise 17 milyon 92 bin 747..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 6 milyon 46 bin 634 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya  3 milyon 764 bin 493,

- Hindistan 3 milyon 384 bin 574,

- Rusya 975 bin 576,

- İspanya 451 bin 792,

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- İngiltere 330 bin 368,

-Türkiye 263 bin 998,

- İtalya 263 bin 949

- Fransa 259 bin 698,

-Almanya 240 bin 565,

-Yunanistan 9 bin 531,

-Güney Kıbrıs Bin 495,

-KKTC 301..

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Anahtar Kelimeler:
Dünya KoronavirüsDünya Kovid19
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