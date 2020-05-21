Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyon 90 bin 977, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 329 bin 757, iyileşen kişi sayısı ise 2 milyon 25 bin 878.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 593 bin 39 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Rusya 308 bin 705,

- Brezilya 293 bin 357,

- İspanya 279 bin 524,

- İngiltere 248 bin 293,

- İtalya 227 bin 364,

- Fransa 181 bin 575,

- Almanya 178 bin 531,

-Türkiye 152 bin 587

-Yunanistan 2 bin 850,

-Güney Kıbrıs 922

-KKTC’de vaka yok!