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Koronavirüs salgınında can kaybı sayısı artıyor

Çin'de son 24 saatte 43 can kaybı, 1982 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs salgınında can kaybı sayısı artıyor

Çin'de son 24 saatte 43 can kaybı, 1982 yeni vaka tespit edildi

31 Ocak 2020 Cuma 08:24
Koronavirüs salgınında can kaybı sayısı artıyor

Çin’de Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 213, virüsten etkilenen kişi sayısı 9 bin 692’ye çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını nedeniyle 213 kişi yaşamını yitirdi.

Virüs bulaşan kişilerin sayısı 1527’sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692’ye çıktı. Virüsten etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı ise 15 bin 238’e ulaştı. Bugüne kadar toplam 171 kişi de iyileşerek taburcu edildi. 

Bununla birlikte müşahede altına alınanların sayısı 102 bin 427’e çıktı. Ayrıca ülkenin Hong Kong Özerk Bölgesi’nde tespit edilen vakası sayısı 10, Makau Özerk Bölgesi’nde ise 9’a yükseldi.

SON 24 SAATTE 43 CAN KAYBI YAŞANDI

Ülkede 20 Ocak’tan bu yana hızla artan ve bir hafta içinde zirveye ulaşması beklenen koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 43 kişi daha yaşamını yitirdi, 1982 yeni vaka tespit edildi.

Koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletinde ise can kaybı 204’e, tespit edilen vaka sayısı 5 bin 806’ya ulaştı.

Diğer yandan koronavirüsün yoğun olarak görüldüğü eyaletlerde vaka sayısı Cıciang’da 537, Guangdong’da 393, Hınan’da 352, Hunan’da 332, Ciangşi’de 240, Anhui’de 237, Şandong’da 178, Sıçuan’da 177, Ciangsu’da 168, Fucien’de 101 oldu.

Ayrıca tespit edilen vakalar başkent Pekin’de 121, Şanghay’da 128, Çongçing’de 206, Tiencin’de 31’e yükseldi.

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Bu arada "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformunun verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar Tayland’da 14, Japonya’da 11, Singapur’da 10, Avustralya’da 9 Malezya’da 8, ABD’de 6, Fansa ve Almanya’da 5’er, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 4, Kanada’da 3, Vietnam’da ve İtalya’da 2’şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Finlandiya ve Hindistan’da birer vaka tespit edildi.

"AŞI GELİŞTİREN KURUMLAR ZAMANA KARŞI YARIŞMALI"

Çin Başbakanı LiKıçiang dün yaptığı bir açıklamada, koronavirüsün neden olduğu salgın durumun çetin ve karmaşık olduğunu belirtmiş, salgına karşı aşı geliştiren kurumların zamana karşı yarışması gerektiğini vurgulamıştı.

Li, salgınla mücadelenin ölüm oranını azaltmak ve muayenelerin etkisini iyileştirmek açısından kilit önem taşıdığını dile getirmişti.

Başbakan Li, “Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu Lideri” olarak salgınla mücadeleyi ve denetlemeyi yürütüyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'deki koronavirüsü nedeniyle dün uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmişti.  Çin'in Birleşmiş Milletler Temsilcisi CangCün de Çin'in bu durumu değerlendirdiğini belirterek, ülkesinin koronavirüsle mücadelede çok kritik bir durumda olduğunu söylemiş, uluslararası dayanışmanının aşırıcı derecede önem kazandığını bildirmişti.

YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Son Güncelleme: 31.01.2020 11:48
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Salgınında Can Kaybı
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