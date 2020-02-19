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Koronavirüs salgınında can kaybı artıyor: Ölü sayısı 2 bini geçti

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor. Can kaybı 2 bin 5'e virüs bulaşan kişi sayısı da 74 bin 185’e çıktı.

Koronavirüs salgınında can kaybı artıyor: Ölü sayısı 2 bini geçti

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor. Can kaybı 2 bin 5'e virüs bulaşan kişi sayısı da 74 bin 185’e çıktı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 08:56
Koronavirüs salgınında can kaybı artıyor: Ölü sayısı 2 bini geçti
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977’sinin durumu ciddi olmak üzere 74 bin 185’e çıktı.

Ülkede toplam can kaybı biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 5’e ulaştı. Durumu şüpheli olan vakaların sayısı 5 bin 248’e, müşahede altındakilerin sayısı ise 135 bin 881’e gerilerken, salgından iyileşerek taburcu olanların sayısı 14 bin 376’ya ulaştı.

Diğer yandan vaka sayısı Hong Kong’da 62’ye yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak açıklandı. Bu arada son 24 saatte 136 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 1749 yeni vaka saptandı.

Söz konusu yeni can kayıplarının 132’si, yeni vakaların da 1693’ü Kovid-19 salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde gerçekleşti.

Yaşlılarda ölüm oranı daha yüksek

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Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin daha önce salgının karakteristiğine yönelik yayımladığı raporda, yaşlılarda, hastalarda ve erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtilmişti.

Ülkede 11 Şubat’a kadar 1023 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, Kovid-19’un neden olduğu ölümlerin yüzde 30,2'sinin 60-69 yaş aralığında, yüzde 30,5'inin 70-79 yaş aralığında, yüzde 20,3'ünün de 80 yaş ve üzerindekilerde gerçekleştiği kaydedilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan ettiğini duyurmuştu.

Bu arada, Vuhan kentinde Kovid-19 salgınıyla mücadele eden ve ülkenin bu alanda tanınmış doktorlarından Liu Cıming dün hayatını kaybetmişti.

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Koronavirüs SalgınıKoronavirüs Can KaybıKoronavirüs ölü Sayısı
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