Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak hızla yayılan yeni koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, virüsün bulaştığı 461 kişininse durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Çin Başbakanı Li Kıçiang, pazartesi günü salgın önleme çalışmalarını denetlemek üzere ülkedeki yeni koronavirüsün (2019-nCoV) çıktığı Vuhan kentine gitti.

Çin Devlet Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Li, "Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu Lideri" sıfatıyla, aralık ayında Hubey eyaletine bağlı Vuhan'da ortaya çıkan ve Tibet Özerk Bölgesi haricinde ülke geneline yayılan 2019-nCoV'e salgınına karşı yapılan çalışmaları teftiş etmek ve yönetmek üzere bu kente gitti.

Li, ülkede salgının ortaya çıkışından bu yana kente giden en üst düzey yetkili olurken, başbakanın Vuhan'da koronavirüs hastalarını ve salgınla mücadele eden sağlık personelini ziyaret edeceği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, ülke genelinde virüs nedeniyle can kaybının 81'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744’e yükseldiği belirtildi.

Virüsten etkilendiğinden şüphelenilenlerin sayısı 5 bin 794, enfeksiyonun bulaştığı kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı da 30 bin 453 olarak açıklandı.

Yeni koronavirüsün, yasa dışı olarak egzotik hayvanları da satan Vuhan kentindeki bir balık pazarında ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Virüs, Çin'de Pekin ve Şangay kentleri de dahil olmak üzere pek çok kente yayıldı.

Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Tayland, Avustralya'nın da aralarında bulunduğu en az 14 ülkede koronavirüs vakalarına rastlandı.

Çin pazar, restoran ve çevrim içi ticaret platformlarında vahşi hayvanların satışını yasakladığını duyurdu.