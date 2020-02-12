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Koronavirüs Nedeniyle Formula 1'in Çin Etabı Ertelendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. etabı Çin Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Koronavirüs Nedeniyle Formula 1'in Çin Etabı Ertelendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. etabı Çin Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 14:43
Koronavirüs Nedeniyle Formula 1'in Çin Etabı Ertelendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. etabı Çin Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 17-19 Nisan'da Çin'in Şanghay kentinde düzenlenmesi planlanan etabın, artan sağlık endişeleri yüzünden ve Dünya Sağlık Örgütü'nün aldığı "uluslararası acil durum" kararı göz önünde bulundurularak söz konusu tarihlerde yapılmayacağı belirtildi.

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Çin'deki yarışı organize eden grubun başvurusu üzerine erteleme kararının Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ile ortak verildiğinin aktarıldığı açıklamada, durumun ilgililer tarafından izleneceği ve şartlar iyileşirse yıl içinde alternatif bir tarihin belirleneceği bildirildi.

 

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Son Güncelleme: 12.02.2020 18:17
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