Koronavirüs kabusu büyüyor: Vakalar hızla artıyor

Koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. 100'e yakın ülkede görülen salgında 3 bin 500'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 105 bini aştı.

Güney Kore'nin güneydoğusundaki Daegu şehri, Kovid-19 vakalarının çoğunlukla görüldüğü yer olarak biliniyor.

Güney Kore basınında yer alan haberlerde, 142 kişinin yaşadığı apartmandakilerin tamamının 35 yaş altı bekar kadınlardan oluştuğu belirtildi.

Apartman sakinlerinden 94'ünün, Güney Kore'de vaka sayısında artışa neden olduğu iddia edilen "Şinçeonji İsa Kilisesi" cemaatinden olduğu ifade edildi.

Apartmana giriş çıkışlar yasaklandı

Test sonuçları pozitif çıkan 46 kişinin ise söz konusu kiliseye gidenler arasında olduğu vurgulandı.

Apartmana giriş ve çıkışların tamamen yasaklandığı bildirilirken, karantina uygulamasının 20 Mart Cuma gününe kadar süreceği kaydedildi.

Daegu Belediye Başkanı Kwon Young-jin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Virüs testi pozitif çıkan 46 kişi ile 142 apartman sakininin 94'ü de Shinchonji Kilisesi üyesi" dedi.

Güney Kore'de vaka sayısındaki artış sürüyor

Güney Kore'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49, tedavisinin ardından taburcu edilenlerin sayısı 118 olurken, toplam vaka sayısı ise 7 bin 41'e yükseldi.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok ölü ve vaka sayısının görüldüğü ülke Fransa oldu.

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, ülkede koronavirüs vaka sayısının 339 kişi artarak 949'a çıktığı belirtti. Bunlardan 45'inin yoğun bakımda olduğunu ifade eden Salomon, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 11'den 16'ya yükseldiğini kaydetti. Salomon, ölenlerin 12'sinin 70 yaşın üzerinde olduğunu söyledi.

Jerome Salomon, ülke genelindeki hastanelerde koronavirüse karşı tedbirlerin artırıldığı sözlerini ekledi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin arasında bir Türk vatandaşı da bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cuma günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 olan koronavirüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3'üncü seviyeye çıkarılabileceğini açıklamıştı.

İsrail'de koronavirüs vakası 25'e yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs (Kovid-19) vakasının 25'e yükseldiğini duyurdu.

Yediot Ahronot gazetesinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamayı aktardığı habere göre, 4 İsraillide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Salgına yakalananlardan ikisinin İspanya'dan, birinin İtalya'dan geldiğini dördüncü kişinin ise İsrail'i ziyaret eden Yunan turist kafilesiyle ilişkili olan biri olduğu kaydedildi.

Virüse yakalanan hastaların tedavi altına alındığı kaydedildi.

Moldova'da ilk koronavirüs vakası

Moldova'da, ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği bildirildi.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.

Virüse yakalanan kişinin 48 yaşında bir kadın olduğu ve dün İtalya'dan Moldova'ya uçakla döndüğü vurgulanan açıklamada, bu kişiyle İtalya'dan aynı uçakla dönenlerin evlerinden ayrılmaması ve muayene olması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Moldova Bakanlar Kurulu üyelerinin konuyla ilgili acil toplantı yapacağı duyuruldu.

Mısır, Lübnan ve Irak'ta koronavirüs vakaları arttı

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, Mısır'da 37, Lübnan'da 28, Irak'ta 56'ya yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki bir turistik gemide 33 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi.

Sağlık Bakanı Hale Zayid düzenlediği basın toplantısında, söz konusu turistik gemide 171 kişide yapılan testler sonucu 33 kişide koronavirüs tespit edildiğini, ancak vakalarda salgına ilişkin herhangi bir belirtiye rastlanmadığını söyledi.

Zayid, bir gün önce aynı gemide yapılan tetkikte koronavirüs tespit edildiği duyurulan 12 kişiye ilişkin yapılan testler sonucu yalnızca bir kişide virüsün tespit edildiğini kaydetti. Zayid, daha önce de biri Mısırlı olmak üzere toplam üç kişinin virüse yakalandığının açıklandığına dikkat çekti.

Lübnan

Lübnan'da koronavirüs vaka sayısının, son olarak 6 kişide daha saptanmasıyla 28'e yükseldiği bildirildi.

Refik Hariri Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, 140 kişi üzerinde yapılan test sonucu 6 kişide sonucun pozitif çıktığı belirtildi.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre daha önce Lübnan'daki vaka sayısı 22 olarak duyurulmuştu.

Irak

Irak'ta ise koronavirüs vaka sayısının 56'ya yükseldiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, 72 kişi üzerinde yapılan testlerin sonucunda İran'dan gelen 49 yaşındaki bir kadında Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Kuzey Irak'ın Erbil kentinde ikinci koronavirüs vakasının tespit edildiği kaydedildi.

Irak Sağlık Bakanlığı salgına ilişkin dün yaptığı açıklamada, 4 kişinin virüsten öldüğünü duyurmuştu.

Arjantin'de koronavirüsten ilk ölüm

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Arjantin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa seyahatinden 25 Şubat'ta dönen, diyabet, yüksek tansiyon ve bronşit gibi çeşitli kronik hastalıkları bulunan 64 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 virüsü nedeniyle öldüğü doğrulandı.

Ülkeye Kovid-19 belirtisi olmadan giriş yaptığı anlaşılan Guillermo Abel Gomez'in ve Fransa'dan döndükten 3 gün sonra ateş, öksürük ve boğaz ağrısı hissetmeye başladığı ve geçen perşembe gittiği hastanede yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Gomez'e yapılan test sonuçları, Kovid-19 virüsünden öldüğünü doğruladı.

Latin Amerika'da ilk Kovid-19 kaynaklı ölümün gerçekleştiği Arjantin'de virüsü taşıyan 8, Şili'de 7, Ekvador'da 14, Brezilya'da 8, Meksika ve Peru'da 6, Kolombiya, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti'nde ise 1 kişinin olduğu biliniyor.

Suudi Arabistan'ın el-Katif kentinde koronavirüsü nedeniyle okullar iki hafta tatil edildi

Suudi Arabistan'ın doğusundaki el-Katif kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugünden itibaren iki hafta boyunca eğitime ara verildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre Eğitim Bakanlığı, kararın yeni tip koronavirüs takip komitesinin tavsiyesi gereği alındığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında okulların kapalı olduğu süre içinde eğitimin uzaktan sanal okullar üzerinden sürdürüleceği vurgulandı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ise cumartesi yaptığı açıklamada ülkede koronavirüs taşıyan kişi sayının iki yeni vakayla 7'ye yükseldiğini aktardı.

Paraguay'da koronavirüs vakası

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Paraguay sağlık Bakanı Julio Mazzoleni, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Merkez Laboratuvarı'nın Paraguay'daki ilk Kovid-19 vakasını doğruladığını bildiriyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Mazzoleni, ayrıntıları paylaşmak için düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 tespit edilen 32 yaşındaki Paraguaylının 3 Mart'ta Ekvador'dan geldiğini, durumunun iyi olduğunu ve evinde karantinaya alındığını açıkladı.

Latin Amerika'da, Kovid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 8, Şili'de 7, Ekvador'da 14, Brezilya'da 8, Meksika ve Peru'da 6, Kolombiya, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti'nde ise 1 kişinin olduğu biliniyor.

Umman Mısır'a charter seferlerini bir aylığına durdurdu

Umman Sultanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Mısır'la charter seferlerini bir ay süreyle askıya aldı.

Umman Sivil Havacılık Heyeti, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilgili kurumlarla yapılan istişareler sonucu bugünden itibaren charter seferlerinin bir aylığına durdurulma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, ülkede oturum hakkı olanların Kovid-19 taşıyıcısı olmadığını belgelemeleri ve 14 günlük karantinayı kabul etmeleri şartı getirildi.

Ülkede son olarak bir turist gemisinde toplam 34 kişide koronavirüs vakası tespit edildiği duyurulmuştu.

Avustralya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Yeni Güney Galler (NSW) Sağlık Bakanlığı, Sydney’in Macquarie Park bölgesindeki yaşlı bakım evinde Kovid-19 virüsü kapan 82 yaşındaki bir erkeğin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsmi açıklanmayan yaşlı adamın ölümüyle Avustralya’da yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Ülkedeki ilk can kaybı 1 Mart Pazar günü Batı Avustralya’nın Perth kentinde 78 yaşındaki James Kwan’ın ölümü olmuştu.

Virüsten ölen ikinci kişi ise Sydney’deki aynı yaşlı bakım evinde virüse yakalanarak 95 yaşında hayatını kaybeden kadın olmuştu.

Kovid-19 virüsü kapanlarının sayısının 76’ya çıktığı Avustralya’da NSW eyaleti 38 vaka sayısı ile ilk sırada yer alırken, Queensland’da 14, Victoria’da 11, Güney Avustralya’da 7, Batı Avustralya’da 3, Tazmanya’da 2, Kuzey Bölgesi’nde ise 1 kişi virüs nedeniyle hastalanmış durumda.

Çin, İran ve Güney Kore’den gelen yabancılara seyahat yasağı uygulayan, İtalya’dan gelenleri ise detaylı tarama testine tabi tutan Avustralya, söz konusu ülkelerden gelen vatandaşlarından iki hafta kendi kendilerini tecrit etmelerini istiyor.

Malezya, Kovid-19 nedeniyle tüm kruvaziyer gemilerinin girişini yasakladı

Malezya'da Sağlık ve Ulaştırma Bakanlıklarından yapılan açıklamada, bundan önce Çin'den gelen kruvaziyer gemilerine giriş yasağının kapsamının tüm ülkeler olarak genişletildiği belirtilerek, "Söz konusu geçici uygulama ve tarafların birbiriyle uyumlu çabaları sonucu, mevcut sorunun en kısa zamanda çözüleceğini umuyoruz." denildi.

Malezya, 1 Şubat'ta Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nden yola çıkan Westerdam kruvaziyerinde bir yolcuya Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından Çin'den gelen bütün kruvaziyerlerin girişini geçici süreliğine yasaklamıştı.

Kruvaziyer turizminin önemli limanlarından olan Malezya'nın Penang adasına geçen yıl 198 kruvaziyer gelmişti.

Ülkenin bir diğer kruvaziyer merkezi olan Klang limanına ise geçen yıl 150 gemi demir atmıştı.

Malezya'da Kovid-19 vakaları son bir haftada 33'ten 93'e yükseldi.