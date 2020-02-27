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Koronavirüs kabusu büyüyor: Ölü sayısı 2 bin 800'e yaklaştı

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor. Can kaybı 2 bin 746'ya çıktı.

Koronavirüs kabusu büyüyor: Ölü sayısı 2 bin 800'e yaklaştı

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor. Can kaybı 2 bin 746'ya çıktı.

27 Şubat 2020 Perşembe 08:20
Koronavirüs kabusu büyüyor: Ölü sayısı 2 bin 800'e yaklaştı
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Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybederken, 433 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Söz konusu ölümlerin 26’sı Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, Heylongciang ve Haynan eyaletleriyle başkent Pekin’de birer kişi öldü.

Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 746’ya ulaşırken, toplam virüs bulaşan kişi sayısı 78 bin 497’ye yükseldi.

71 bin 572 kişi gözetim altında

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Kovid-19’dan iyileşerek, taburcu edilenlerin sayısı 32 bin 495’e çıkarken, virüse yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 358’e, gözetim altındaki kişilerin sayısı 71 bin 572’ye geriledi.

Kovid-19 bulaşan kişi sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong’da 91’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak aktarıldı.

Ülkeler, vatandaşlarını Çin'den tahliye ediyor

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye ediyor.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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Koronavirüs ölü SayısıKoronavirüs Kabusu
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