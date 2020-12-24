banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP Meclis Başkanını da mı kendi iradesiyle seçemeyecek!
UBP Meclis Başkanını da mı...
Hade Ayşegül Baybars HP’nin başına.!
Hade Ayşegül Baybars HP’nin başına.!
Özgürgün’ün vicdanı kendisini bağlar!
Özgürgün’ün vicdanı kendisini bağlar!
Casino açılımı mı çıkmazı mı?
Casino açılımı mı çıkmazı mı?
banner376

Koronavirüs ilk kez İtalya’da ortaya çıktı

İtalya’da yapılan araştırmalarda virüsün 27 Ekim’de 23 İtalyan vatandaşında görüldüğü bildirilirken Çin’li makamlar ise 17 Kasım tarihinde ilk koronavirüs vakasına rastlandığını ve Vuhan’daki hayvan pazarındaki hayvanlarda koronavirüse rastlanmadığını belirtti.

24 Aralık 2020 Perşembe 09:21
Koronavirüs ilk kez İtalya’da ortaya çıktı
banner337
banner351

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Vuhan kentindeki bir hayvan pazarında ortaya çıktığı açıklanan ve yaklaşık 1,8 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip corona virüsün (SARS-CoV-2) ortaya çıkış tarihinin daha eskiye dayandığı ve Aralık ayından önce görüldüğü açıklandı.

Business Insider’ın haberinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni corona virüsün doğrulanmış ilk vakasını açıklamasının üzerinden neredeyse bir yıl geçmesinin ardından yapılan açıklamaya göre corona virüsün, Vuhan'da tespit edilmesinden aylar önce Avrupa ve Çin'de olduğu ortaya çıktı.

İLK VAKALAR VUHAN VE ÇEVRESİNDE OLMAYABİLİR’

İtalya'da Milano Ulusal Kanser Enstitüsü'nde yapılan bir araştırma, Ekim 2019’da İtalya'da dört koronavirüs vakasının görüldüğünün tespit edildiğini açıkladı. Çin’de yapılan araştırmalarda da Vuhan’da yapılan analizlere göre virüsün yaz sonlarında Çin’de olabileceği açıklandı.

Araştırmalarda virüsün hayvandan insana tam olarak ne zaman sıçradığının belirlenemeyeceği belirtilirken Sidney Üniversitesi'nden virolog Edward Holmes, "İlk türler arası bulaşma olayının Vuhan'da veya çevresinde gerçekleşmemiş olması mümkün" ifadelerini kullandı.

banner341
ÇİN’DE İLK VAKA 17 KASIM 2019

Vuhan’daki yetkililerin 31 Aralık’ta ‘gizemli ve yeni bir virüs’ olarak Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirdikleri Covid-19 ile ilgili South China Morning tarafından yayınlanan araştırmada, Çin'de ilk koronavirüs vakasının 17 Kasım 2019'da gerçekleştiği belirtildi.

BAŞLANGIÇ YERİNİN HAYVAN PAZARI OLMADIĞI KESİNLEŞTİ

SCMP'ye göre Çin'li tıp uzmanları, o dönemde görülen hastalardan alınan örnekleri yeniden analiz ederek Kasım ve Aralık ayları arasında 60 koronavirüs vakası saptadı. Bu analiz ile Vuhan'ın da içerisinde olduğu Hubei eyaletinde yaşayan 55 yaşındaki bir kişinin ilk corona virüs hastası olduğu bildirilirken Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, ilk vakaların başlangıç yerinin Vuhan’daki hayvan pazarı olmadığı kesinleşti.

Vuhan'da tespit edilen 41 koronavirüs vakasını inceleyen uzmanlar, aralarında 13 kişinin hayvan pazarına bir kere bile gitmediklerini belirtirken dünyanın önemli tıp dergilerinden The Lancet’te yayınlanan raporda da Mayıs ayında yapılan araştırmada hayvan pazarındaki hiçbir hayvanda corona virüse rastlanmadığı belirtildi.

2019 EKİM’DE İTALYA GÖRÜLDÜ

Yapılan resmi açıklamalarda İtalya’da ilk kez koronavirüsün 21 Şubat’ta Lombardiya’da görüldüğü bildirilirken Roma Çevre ve Sağlık departmanının yaptığı araştırmada, koronavirüsün DSÖ tarafından ortaya çıkma tarihinden çok daha önce İtalya’da görüldüğü açıklandı. Lombardiya bölgesindeki kişilerden alınan kan örnekleriyle yapılan araştırmada, 23 İtalyan vatandaşında 27 Ekim tarihinde koronavirüse rastlandığı bildirildi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsItalyaKoronavirüs Ilk Nerede Ortaya çıktıCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bebeklerin plasentasında ilk kez mikroplastik tespit edildi
Bebeklerin plasentasında ilk kez mikroplastik tespit edildi
Lama antikorları COVID-19 tedavisinde kullanılacak
Lama antikorları COVID-19 tedavisinde kullanılacak
Hancock: "Bu yeni tür, oldukça endişe verici"
Hancock: "Bu yeni tür, oldukça endişe verici"
Tokyo Olimpiyatlarının yeni bütçesi 15,8 milyar dolar
Tokyo Olimpiyatlarının yeni bütçesi 15,8 milyar dolar
İsrail erken seçime gidiyor
İsrail erken seçime gidiyor
DSÖ’den üye ülkelere toplantı çağrısı
DSÖ’den üye ülkelere toplantı çağrısı
Fransa, İngiltere'den yolcuların gelişine izin verecek
Fransa, İngiltere'den yolcuların gelişine izin verecek
Kanada’da 57 bin yıllık yavru kurt fosili bulundu
Kanada’da 57 bin yıllık yavru kurt fosili bulundu
Dünyanın en yaşlı pandası öldü
Dünyanın en yaşlı pandası öldü
Jüpiter ve Satürn'ün büyük buluşması Dünya'dan gözlendi
Jüpiter ve Satürn'ün büyük buluşması Dünya'dan gözlendi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim