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Koronavirüs can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 1772'ye yükseldi

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor. Can kaybı 1772’ye, virüs bulaşan kişi sayısı da 70 bin 548’e yükseldi.

Koronavirüs can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 1772'ye yükseldi

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor. Can kaybı 1772’ye, virüs bulaşan kişi sayısı da 70 bin 548’e yükseldi.

17 Şubat 2020 Pazartesi 08:56
Koronavirüs can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 1772'ye yükseldi
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınından etkilenen kişilerin sayısı, 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e yükselirken, can kaybı ise 1'i Hong Kong'da olmak üzere 1772'ye yükseldi.

Ayrıca virüs taşıdıklarından şüphelenilen kişilerin sayısı 7 bin 264'e gerilerken, müşahade altındaki kişi sayısı ise 150 bin 539 olarak açıklandı. Kovid-19 nedeniyle tedavi görerek sağlığına kavuşan ve taburcu edilen kişilerin sayısı ise 10 bin 844'e ulaştı.

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Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde vaka sayısı 57'ye çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise bu sayı 10 olarak açıklandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 48 yeni vaka da tespit edildi. Yeni ölüm vakalarının 100'ü koronavirüs salgının merkezi olan Hubey eyaletinde, 3'ü Hunan, 2'si de Guangdong eyaletinde gerçekleşti.

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKoronavirüs ölümler
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