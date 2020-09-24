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Koronavirüs Aşısı: İngiltere, aşı denemeleri için gönüllülere virüs enjekte edecek ilk ülke olabilir

İngiltere, koronavirüse karşı denenen aşılar için gönüllülere gerçek virüs enfekte edecek ilk ülke olabilir.

24 Eylül 2020 Perşembe 15:01
Koronavirüs Aşısı: İngiltere, aşı denemeleri için gönüllülere virüs enjekte edecek ilk ülke olabilir
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İngiltere, koronavirüse karşı denenen aşılar için gönüllülere gerçek virüs enfekte edecek ilk ülke olabilir.

Financial Times gazetesi, bu çalışmaların ilk olarak başkent Londra'da yapılabileceğini yazdı. İngiltere hükümeti, "kontrollü insan enfeksiyonu" yoluyla aşı geliştirme konusunun tartışıldığını açıkladı. BBC'ye göre bu konuda henüz herhangi bir anlaşma imzalanmadı.

Bir hükümet sözcüsü, "İnsan enfeksiyonu çalışmalarıyla Covid-19 aşısının potansiyel gelişimi üzerinde nasıl bir işbirliği yapabileceğimizi anlamak için ortaklarla birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

Sözcü, tartışmaların pandemiyi daha erken bitirebilmek, virüsü tedavi etmek, sınırlama ve önleme yollarını araştırma çalışmalarının bir parçası olduğunu dile getirdi.

Koronavirüse karşı aşı çalışmaları dünya çapında hızla devam ediyor.

'GÖNÜLLÜLERİN ALMAYA İSTEKLİ OLDUĞU BİR RİSK'

Koronavirüse karşı geliştirilecek bir aşının denemeleri için şaşırtıcı bir şekilde gönüllü olmaya hazır pek çok genç, sağlıklı insan var.

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İnsan enfeksiyonu çalışmaları ise bir aşının işe yarayıp yaramadığını hemen öğrenmenin bir yolu olabilir.

Ve gelecek vadeden koronavirüs aşılarının seçimini hızlandırmaya yardımcı olabilir.

Gönüllülerin sağlık durumu Londra'daki bir klinik araştırma tesisinde 24 saat izlenecek.

Araştırmanın devlet tarafından finanse edilmesine yönelik olarak henüz imzalanmış bir anlaşma yok. Yetkililer bu çalışmalara Ocak ayında başlayabilmeyi umuyorlar.

İşi geciktiren şey ise etik kaygılar.

Grip, kolera ve tifo için test etmek için insan enfeksiyonu çalışmaları yapıldı. Her durumda gönüllülerin hastalanmasını önlemek için de etkili bir tedavi uygulandı.

Koronavirüs ile ilave bir risk seviyesi olacak. Ancak bu, gönüllülerin almaya istekli olduklarını söyledikleri bir risk.

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Son Güncelleme: 24.09.2020 15:20
Anahtar Kelimeler:
Covid19
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