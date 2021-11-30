banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çocuklarımızı boşuna mı IGCSE sınıflarına yazdırdık!
Çocuklarımızı boşuna mı IGCSE sınıflarına...
Ahmet Kişmir hayatını kaybetti
Koronavirüse bir can daha!
YSK ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısını ilan etti
YSK milletvekili sayısını duyurdu
Dörtyol-Korkuteli yolunda kaza!
Dörtyol-Korkuteli yolunda kaza!
banner405

Koronavirüs 2021'de de turizm sektörünü vurdu

Koronavirüs salgını 2021 yılında bir kez daha dünyada turizm sektörünü vururken bu krizden en az etkilenen ülkelerden biri Türkiye oldu.

30 Kasım 2021 Salı 10:00
Koronavirüs 2021'de de turizm sektörünü vurdu

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (BMDTÖ) paylaştığı 2021 yılı verilerine göre, dünyada uluslararası seyahat eden kişi sayısı yıl sonu itibarıyla 375 milyon olması beklenirken, bu 2019'la kıyaslandığında (yaklaşık 1,4 milyar) yüzde 75 daha az olacak.

Asya ve Pasifik (- yüzde 95), Afrika (- yüzde 74) ve Orta Doğu'ya (- yüzde 81) nazaran Avrupa (- yüzde 53) ve ABD (- yüzde 60) turist sayısındaki düşüş açısından daha az zarar gördü.

Türkiye en az etkilenen ülkelerden oldu

Bu yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-ağustos-eylül) göre, dünyadaki turizm destinasyonları arasında COVID-19'dan en az etkilenen ülkeler Hırvatistan, Meksika ve Türkiye olarak sıralandı.

Salgın öncesindeki 2019 yılının aynı dönemindeki rakamlarına erişme anlamında Hırvatistan yüzde 81, Meksika yüzde 80 ve Türkiye yüzde 65 seviyesinde oldu.

banner341
Turizm gelirleri, geçen yıla göre biraz artış göstererek 2021'de 707 milyar euroyu bulabileceği beklense de bu, 2019'daki 1,5 trilyon euronun yarısından az olacak.

Türkiye, bu yılın 3. çeyreğine göre turizm gelirlerinde de diğer ülkelere nazaran daha iyi konumda olurken, 2019'un aynı dönemiyle kıyaslandığında turizm gelirleri Türkiye'de yüzde 20, Fransa'da yüzde 27, Almanya'da yüzde 37 geriledi.

Dünyada turizmin gayri safi hasılasındaki toplam kaybı ise 2020'de olduğu gibi 2021'de de 1,76 trilyon euroya yakın olacak.

"Aşıya eşit erişim sağlama çabalarımızı sürdürmemiz gerekiyor"

BMDTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikashvil, dünyada turizm sektöründeki toparlanmanın "yavaş ve kırılgan" olacağı öngörüsünde bulundu.

"COVID-19 vakalarındaki artış ve salgının olası mutasyonları, gardımızı düşürmememiz ve dünya genelinde aşıya eşit erişim sağlama çabalarımızı sürdürmemiz gerektiğini göstermektedir. Aynı zamanda koordineli seyahat prosedürlerine sahip olmak ve seyahatleri kolaylaştırmak için dijital aşı sertifikalarından yararlanmak gerekiyor. Uluslararası turizmin güvenli şekilde yeniden başlaması ,büyük ölçüde ülkeler arasında seyahat kısıtlamalarına ilişkin koordineli bir yanıta bağlı olmaya devam edecektir."

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moderna: "Omicron varyantına karşı yeni aşı geliştirilmeli"
Moderna: "Omicron varyantına karşı yeni aşı geliştirilmeli"
Covid-19, AIDS ile mücadeleyi güçleştirdi
Covid-19, AIDS ile mücadeleyi güçleştirdi
Fransa İngiltere'ye yeni göç anlaşması teklif edecek
Fransa İngiltere'ye yeni göç anlaşması teklif edecek
G7 ülkelerinden Omicron varyantına karşı acil eylem çağrısı
G7 ülkelerinden Omicron varyantına karşı acil eylem çağrısı
İngiltere'de tüm yetişkinlere güçlendirici aşı uygulanacak
İngiltere'de tüm yetişkinlere güçlendirici aşı uygulanacak
Çin Afrika ülkelerine koronavirüs aşısı gönderecek
Çin Afrika ülkelerine koronavirüs aşısı gönderecek
Müslüman komedyen tehditler nedeniyle mesleği bıraktı
Müslüman komedyen tehditler nedeniyle mesleği bıraktı
Twitter'ın CEO'su istifa etti
Twitter'ın CEO'su istifa etti
Suudi Arabistan umre şartlarını açıkladı
Suudi Arabistan umre şartlarını açıkladı
DSÖ'den Omicron açıklaması
DSÖ'den Omicron açıklaması

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim