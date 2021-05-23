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Koronanın pençesindeki Hindistan'da yeni hastalık!

Koronavirüs salgınının pençesindeki Hindistan'da şimdi de "siyah mantar" alarmı verildi. Hızla yayılan hastalığa çözüm olarak binlerce kişinin gözleri doktorlar tarafından ameliyatla çıkarıldı. Doktorlar, söz konusu hastalığın şiddetli Kovid-19'u tedavi etmek için kullanılan ilaçlarda yer alan steroidlerden kaynaklandığına inanıyor.

23 Mayıs 2021 Pazar 21:10
Koronanın pençesindeki Hindistan'da yeni hastalık!
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İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin ortak gündemi olmaya devam ederken Hindistan'dan korkutan yeni bir haber geldi. Her gün rekor vaka ve ölüm sayısı açıklayan ve bu yüzden pandeminin yeni merkezi ilan edilen Hindistan'da şimdi de "siyah mantar" alarmı verildi.

HASTALARIN YÜZDE 60'I GÖZLERİNDEN BİRİ VEYA HER İKİSİNİ KAYBETTİ

Siyah mantar olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz" vakalarının artması endişeye yol açıyor. Gelen ilk bilgilere göre, siyah mantar salgını çoğunlukla koronavirüs hastalarını etkiledi. İngiliz Mirror gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu salgın, bazı hastaneleri alt etti ve paniğe neden oldu, hastaların yaklaşık yüzde 60'ı gözlerinden biri veya her ikisi kaybetti.

20'Lİ YAŞLARDAKİ BAZI HASTALAR HER İKİ GÖZÜNÜ DE KAYBETTİ

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Zira bu göz hastalığı ile mücadele kapsamında doktorlar hastaların gözlerini ameliyat ile çıkarmaya başladı. Uzmanlar ölümcül olabilen mantar hastalığının yayılmasını önleyebilmek için yayılmanın olduğu tek gözünü ameliyatla alınması gerektiğinin altını çiziyor.

Gelen ilk bilgilere göre, binlerce kişi bu operasyonu geçirmek zorunda kaldı. Uzmanlar, 20'li yaşların başındaki bazı hastaların her iki gözünü de kaybettiğini açıkladı.

"HASTALARIN GÖZÜNÜ OYUYORLAR"

Sosyal medyada günün konusu olan bu hastalık halk arasında 'binlerce kişinin gözünü oyuyorlar' şeklinde lanse edildi ve ülke genelinde büyük panik yarattı. Doktorlar, söz konusu salgının şiddetli Kovid-19'u tedavi etmek için kullanılan ilaçlarda yer alan steroidlerden kaynaklandığına inanıyor.

Zira bu ilaçlar kişinin bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve şeker seviyelerini yükseltiyor. Mumbai'de görevli göz doktoru Akşay Nair, geçtiğimiz günlerde BBC'ye yaptığı açıklamada, nisan ayında Kovid-19 tedavisi görmüş 40 hastada bu rahatsızlığa rastladığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsHindistanSalgınDünya
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