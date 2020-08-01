Korkutan gelişmeyi DSÖ duyurdu... Virüsün etkisi on yıllarca sürebilir!

Dünya genelindeki günlük koronavirüs vaka sayısında Cuma günü rekor artış yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre son 24 saatte kayda geçen küresel yeni koronavirüs vaka sayısı 292.527.

En büyük artış ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da görüldü. Bu dört ülkede artan toplam can kaybı 6.812.

DSÖ'nün 24 Temmuz tarihli yeni vaka sayısı artışı ise 284.196'ydı. Aynı tarihte can kaybı 9.753 arttı.

DSÖ verilerine göre Temmuz ayında günlük ölü sayısı ortalama 5.200 oldu. Haziran'da ise günlük ölü sayısı ortalama 4.600'dü.

Covid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı yer 152.074 ölü sayısı ile ABD, can kaybının en yüksek olduğu ikinci ülke de 91.263 ölü sayısı ile Brezilya.