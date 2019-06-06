Korkunç olay: Şarjdaki telefon patladı, 12 yaşındaki çocuk öldü

Hindistan´da şarja taktığı cep telefonu ile oynayan 12 yaşındaki çocuk, telefonun bataryasının patlaması sonrası yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Lakhan’ın komşuları patlama sesi sonrası gittikleri evde çocuğun yerde yaralı halde yattığını; cep telefonu parçalarının ise odanın yerine saçılmış olduğunu gördüklerinin söyledi.