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Korkunç olay: Şarjdaki telefon patladı, 12 yaşındaki çocuk öldü

Korkunç olay: Şarjdaki telefon patladı, 12 yaşındaki çocuk öldü

06 Haziran 2019 Perşembe 15:54
Korkunç olay: Şarjdaki telefon patladı, 12 yaşındaki çocuk öldü

Korkunç olay: Şarjdaki telefon patladı, 12 yaşındaki çocuk öldü

Hindistan´da şarja taktığı cep telefonu ile oynayan 12 yaşındaki çocuk, telefonun bataryasının patlaması sonrası yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

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Olay Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde Dhar bölgesinde Badnawar şehrinde meydana geldi. Yerel medya, Likhedi adlı köyde yaşayan 12 yaşındaki Lakhan’ın şarj olması için prize taktığı telefon ile oynadığı sırada bataryanın patladığını; sesi duyan aile fertlerinin odaya koştuklarında Lakhan’ı yaralanmış olarak ağlarken buldu. Yararlı çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Lakhan’ın komşuları patlama sesi sonrası gittikleri evde çocuğun yerde yaralı halde yattığını; cep telefonu parçalarının ise odanın yerine saçılmış olduğunu gördüklerinin söyledi.

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