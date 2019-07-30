Korkunç olay: Sahte şarj aleti ölümcül yara bıraktı

Saygın tıp dergilerinden Annals of Emergency Medicine, herkesin öyle ya da böyle kullandığı sahte şarj aletleriyle ilgili kapsamlı bir araştırma yaptı. Özellikle Apple’a ait iPhone’larla uyumlu sahte şarj aletlerinin tehlikelerini mercek altına alan araştırma kapsamında 400 sahte akıllı telefon şarjı incelendi ve geçmişte yaşanan yaralanmalara odaklanıldı.

Araştırmayı yöneten ve Michigan Üniversitesi’nde görevli olan Dr. Carissa Bunke konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dr. Bunke, “Gençler ve ergenler çok büyük risk altındalar çünkü telefonları çok sık kullanıyorlar. Telefonları başucunda şarj ederek uyumak çok tehlikeli. Cihazın voltajı düşük olsa bile akım yüksekse elektrik çarpabilir” dedi.