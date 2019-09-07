banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98987
ALTIN
276.754
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0199
EURO
6.3121
Akacan'ın kara kutusu yakalandı
AKACAN'IN KARA KUTUSU YAKALANDI
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
GİRNE'DE 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Ercan'da 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
ERCAN’DAN ÇIKAMADI!
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner306

Korkunç olay! Boşanmak isteyen eşinden intikam almak için 4 çocuğunu asarak öldürdü

Korkunç olay! Boşanmak isteyen eşinden intikam almak için 4 çocuğunu asarak öldürdü

07 Eylül 2019 Cumartesi 18:47
Korkunç olay! Boşanmak isteyen eşinden intikam almak için 4 çocuğunu asarak öldürdü

Güney Afrika’da bir adam, kendisinden boşanmak isteyen eşinden intikam almak için 4 çocuğunu da asarak öldürdü.

Olay, Güney Afrika’nın Pinetown şehrinde geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Çocuklarının okuldan babaları tarafından alındığını öğrenen Xoli Mpungose adlı kadın, durumdan şüphelenerek polise başvurdu. Anne ile beraber eve giden polis, yaşları 4 ila 10 arasında değişen 3 çocuğun cansız bedenini evde farklı odalarda asılmış halde buldu. Kadının ilk eşinden olan 16 yaşındaki 4’üncü çocuğun cesedi ise evin yakınında bir bölgede ağaca asılı halde bulundu.

Polis, katil babanın okuldan aldığı 3 çocuğu birbirinden ayırarak farklı odalarda kemerle asarak öldürdüğünü; üvey olan kızını da diğer okuldan alarak öldürdüğünü belirtti.

banner317
Güney Afrika Polisi, peşine düştüğü baba Sibusiso Mpungose’yi (41) ertesi gün gözaltına aldı.

Basına bilgi veren anne Xoli Mpungose, boşanma kararı aldığı için eşinin bu cinayetleri işlediğini söyledi.

Mahkeme cani babayı tutukladı. Soruşturma sürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de muhalefet anlaştı: Erken seçim önerisi reddedilecek
İngiltere'de muhalefet anlaştı: Erken seçim önerisi reddedilecek
Gazze 2 çocuk şehidini uğurladı
Gazze 2 çocuk şehidini uğurladı
Rusya ve Ukrayna arasına esir değişimi
Rusya ve Ukrayna arasına esir değişimi
Görevini tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
Görevini tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
Dünyada 781 milyon yetişkin okuma yazma bilmiyor
Dünyada 781 milyon yetişkin okuma yazma bilmiyor
Avustralya’da yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi
Avustralya’da yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi
Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 43'e yükseldi
Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 43'e yükseldi
Facebook'a “tekelcilik“ soruşturması açıldı
Facebook'a “tekelcilik“ soruşturması açıldı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola ölümleri artıyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola ölümleri artıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan “ihanetli“ başsağlığı mesajı
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan “ihanetli“ başsağlığı mesajı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim