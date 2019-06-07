Korkunç cinayet: Sapık adam kız arkadaşını havuçla öldürdü

Romanya, kavga ettiği kız arkadaşını havuçla öldüren 55 yaşındaki Calin Laurentiu'yu konuşuyor... Hastalık derecesinde sebzelere takıntılı olan Laurentiu, kavga ettiği kız arkadaşına havuçla saldırdı. Adam havucu kadının kalçasına sapladı ve kolonunun delinmesine sebep oldu. Laurentiu, "Önce ambulansı aradım ama öldüğünü fark edince bunun bir anlamı olmadığını anladım" dedi.

Romanya, ülkenin güneyindeki Dambovita’daki bir köyde yaşanan sapık cinayeti konuşuyor… Kan donduran olay önceki gün yaşanırken ulusal basın bu cinayete geniş yer ayırdı. Bükreş’in yakınlarında bulunan köyde yaşanan olay 55 yaşındaki Calin Laurentiu ile 59 yaşındaki kız arkadaşı arasında yaşanan bir tartışmadan başladı. Kavga sırasında alkollü olduğunu söyleyen Laurentiu, evin arka bahçesine giderek yetiştirdiği havuçla kadına saldırdı.

Sebzeleri hastalık derecesinde seven ve bir “fetişist” olduğunu söyleyen adam havucu alarak kadına saldırdı. Tartışma büyüyünce adam havucu kadının anüsüne sapladı. Bu sırada ismi açıklanmayan kadın acı içinde, “Beni rahat bırak” diye bağırsa da adam saldırıya devam etti. Kısa bir süre sonra kadının bilincini yitirdiğini ve cansız bir halde yere yığıldığını gören adam panik oldu. Önce ambulansı arayan adam daha sonra bu fikrini değiştirse de kısa süre sonra olay yerine ambulans ve emniyet ekipleri geldi.

Olay başkent Bükreş yakınlarındaki bir köyde yaşandı.

Polis tarafından gözaltına alınan adamın açıklamaları ise resmen “bu kadar da olmaz” dedirtti… Polise açıklama yapan Laurentiu, “Öldüğünü fark ettikten sonra güzelce pijamalarını giydirdim. Daha sonra ambulansı aradım ama bunun için artık geç olduğunu ve buna değmeyeceğini fark ettim. Ona zarar verdim fakat havuçla ona işkence etmedim. Beni ikna etmeye çalıştı ama onu dinlemedim, onun için üzgünüm, öldürmek istememiştim. Ben onu sevmiştim ve o da beni sevmişti. Polise ve avukatlara her şeyi anlatacağım” dedi.

Olay yerine gelen ekipler, yapılan inceleme sonrasında kadının ölüm sebebini açıkladı. Kadının iç organlarının zarar gördüğünü açıklayan yetkililer, “Kolonu parçalanmış ve kısa süre sonra da enfeksiyon kapmış. Septik şok dolayısıyla yaşamını yitirmiş” dedi. Savcılık Sözcüsü Camelia Matei, “Cinayet ve tecavüzden bir dava açıldı. Yapılan ilk incelemeler kadının ölümünün cinsel saldırı sebebiyle olduğunu ortaya koyuyor” dedi. Yerel basın soruşturmanın devam ettiğini duyururken Laurentiu’nun suçlu bulunması durumunda müebbet hapis cezasına çarptırılacağını aktardı.