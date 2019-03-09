Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101538
ALTIN
227.548
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0779
EURO
6.1233
Sanal betciler tutuklu yargılanacak
SANAL BETCİLER TUTUKLU YARGILANACAK
Bariyerler faciayı önledi
BARİYERLER FACİAYI ÖNLEDİ
Sivil Savunmadan kayıp turiste yardım eli
SİVİL SAVUNMADAN KAYIP TURİSTE YARDIM...
Lefkoşa’da trafik kazası: İki kişi yaralandı
LEFKOŞA’DA TRAFİK KAZASI: İKİ KİŞİ...
banner282

Körfez Ülkelerinin Askeri Tatbikatı Sona Erdi

Riyad, 9 Mart 19 : Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin katılımıyla Suudi Arabistan\'da düzenlenen

Körfez Ülkelerinin Askeri Tatbikatı Sona Erdi

Riyad, 9 Mart 19 : Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin katılımıyla Suudi Arabistan\'da düzenlenen

09 Mart 2019 Cumartesi 16:43
Körfez Ülkelerinin Askeri Tatbikatı Sona Erdi

Riyad, 9 Mart 19 : Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin katılımıyla Suudi Arabistan'da düzenlenen "Ortak Ada Kalkanı 10" askeri tatbikatı sona erdi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, KİK üyesi ülkeler arasındaki askeri tatbikatın sona erdiği duyuruldu.
Tatbikatın kapanışında KİK üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarının ve askeri yetkililerinin de hazır bulunduğu belirtilen haberde, tatbikatın kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştiği aktarıldı.
Körfez ülkeleri arasında 2017'de patlak veren krizin devam ettiği bir zamanda Katar'ın da katılımıyla düzenlenen tatbikat, 20 Şubat'ta başlamıştı.
Katar, 2017'de patlak veren Körfez krizinden bu yana Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ikinci ortak askeri tatbikata katıldı. Katar geçen yıl yine Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 1. Ortak Körfez Kalkanı tatbikatına katılmıştı.
Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı. Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.
(AA/RÇ/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail Gazze'ye Hava Saldırıları Düzenledi
İsrail Gazze'ye Hava Saldırıları Düzenledi
Ruhani'den Ab'ye
Ruhani'den Ab'ye "abd'nin Boşluğunu Doldurun" Çağrısı
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov, İran Cumhurbaşkanı Ruhani İle Görüştü
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov, İran Cumhurbaşkanı Ruhani İle Görüştü
Abd'nin Terör Listesine Aldığı Nuceba Hareketi'nden Karara Tepki
Abd'nin Terör Listesine Aldığı Nuceba Hareketi'nden Karara Tepki
Nijerya'da Halk Yine Sandık Başında
Nijerya'da Halk Yine Sandık Başında
Malavi'de Şiddetli Yağış Ve Fırtına 23 Can Aldı
Malavi'de Şiddetli Yağış Ve Fırtına 23 Can Aldı
Malezya'da İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakarete 10 yıl hapis cezası
Malezya'da İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakarete 10 yıl hapis cezası
İranlı 7 yaşındaki çocuk, Muhammed Salah'a meydan okudu
İranlı 7 yaşındaki çocuk, Muhammed Salah'a meydan okudu
Dünyanın en yaşlı insanı rekorlar kitabında
Dünyanın en yaşlı insanı rekorlar kitabında
AB'den ABD vatandaşlarına ETIAS vizesi mecburiyeti geliyor
AB'den ABD vatandaşlarına ETIAS vizesi mecburiyeti geliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner303

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim