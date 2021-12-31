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Kore Savaşı'nı bitirecek bildiri taslağında anlaşma sağlandı

Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eiu-yong, ABD ile Kore Savaşı'nı resmen sona erdirecek bildiri taslağı üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

31 Aralık 2021 Cuma 09:07
Kore Savaşı'nı bitirecek bildiri taslağında anlaşma sağlandı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eiu-yong, ülkesinin ve ABD'nin savaşı sona erdirme konusunda hem fikir olduğunu söyledi.

Chung, iki ülkenin savaş sonu bildirgesinin taslak metni üzerinde fiilen bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise kendilerinin Kuzey Kore ile diyalog ve diplomasi yoluyla Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı sağlamaya kararlı oldukları mesajını verdi.

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Sözcü, ABD'nin, müttefiklerinin ve konuşlandırılmış güçlerinin güvenliğini artıran somut ilerlemeler sağlamak için pratik bir yaklaşımın parçası olarak Kuzey Kore ile ilişkilerini sürdüreceklerini ifade etti.

Kore Savaşı'nı bitirmek için prensipte anlaşılmıştı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in 13 Aralık'ta ABD, Çin ve Kuzey Kore’nin, Kore Savaşı'nı resmen bitirmek konusunda prensipte anlaştıklarını açıklamıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Ri Thae Song da eylülde yaptığı açıklamada, Pyongyang yönetiminin ABD'nin "düşmanca politikasına" son vermediği sürece resmi bir savaş sona erdirme girişimini kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

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Son Güncelleme: 31.12.2021 10:12
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