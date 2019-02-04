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Kopenhag Işık Festivali'nde bulutlar bile rengarenk

Kopenhag Işık Festivali'nde bulutlar bile rengarenk

04 Şubat 2019 Pazartesi 20:46
Kopenhag Işık Festivali'nde bulutlar bile rengarenk

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da geçen sene elde edilen başarının ardından bu yıl ikinci defa ışık festivali düzenleniyor.Şehrin tarihi binaları ve meydanlarının yanı sıra kanallar ve gök yüzündeki bulutlar da rengarenk ışıklara büründü.

Farklı noktalarda bulunan toplam 40 eseri incelemek isteyen ziyaretçiler tek başına yürümeyi tercih edebilecekleri gibi festival için düzenlenen turlara da katılabiliyor.

Kentin dört köşesindeki eserleri görmek için bisiklet, kanal gezileri ve elektrikli Segway araçlarıyla yapılan turlara katılmak mümkün.
Farklı sanatçı ve tasarımcıların hazırladığı eserler, 24 Şubat 2019 tarihine kadar ziyaretçilere açık kalacak.

Anahtar Kelimeler:
Kopenhagışık Festivali
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