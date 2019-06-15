Köpek sandığı ayıyı evine götüren şarkıcı tutuklandı!

Malezya'da ilginç bir olay yaşandı. Bir şarkıcı, akşam saatlerinde arabasıyla giderken yol kenarında gördüğü yavru ayıyı, köpek zannederek evine götürdü. Komşularının dikkati sayesinde fark edilen olay sonrası şarkıcı tutuklandı.

İlginç olay Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da yaşandı. Zarith Sofia Yasin, geçen hafta arabasıyla eve giderken yol kenarında bir ‘köpek’ gördü. Hayvanın zayıf ve kötü durumda olduğunu gören Yasin, onu beslemek için evine götürdü.

POLİS ŞARKICIYI TUTUKLADI

Polisler, Güneş Ayısı cinsi olduğu anlaşılan hayvanı evde beslediği için 27 yaşındaki Yasin’i tutukladı. Ülkede vahşi hayvan kategorisine giren hayvanların evde beslenmesi yasak olduğu için şarkıcının 10 yıl hapis cezası alabileceği belirtildi.