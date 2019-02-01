Köpeğini ısırarak yaralayan bir kişi FBI ajanları tarafından yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde bir adam köpeğini ısırıp yaraladıktan sonra çırılçıplak yol kenarında yürürken polisler tarafından yakalandı.

Adının Corey Phillips olduğu belirlenen 31 yaşındaki adam, Manassas şehrinde yol kenarında çıplak bir şekilde yürürken polisler tarafından durdurulmak istendi. Polislerin hiçbir ihtarını dikkate almayan adam, önce kendisine müdahale etmek isteyen bir FBI ajanının boynunu ısırdı. Ekipler saldırgana biber gazıyla müdahale ederek göz altına aldı.

Söz konusu FBI ajanının o anda yoldan tesadüfen geçtiği ve polisleri zanlıyı o halde görünce müdahale etmek istediği bildirildi.

Prince William Polis ekipleri saldırganın evde esrar içtikten sonra bilincini kaybederek önce 5 yaşındaki Labrador cinsi köpeğini ısırarak yaraladığını, daha sonra sokakta çıplak gezerken 60 yaşındaki kadın komşusuna vurarak yere düşürdüğünü açıkladı.

Saldırgan vücudundaki yaralar sebebiyle önce hastaneye kaldırıldı. Sorgusunun ardından kefalet ödemeden serbest bırakılan zanlı uyuşturucu madde kullanmak, adam yaralamak, hayvanlara zarar vermek, adaleti engelleyemeye çalışmak ve kamu alanında düzeni bozma suçlamalarından 5 Mart tarihinde mahkemeye çıkarılacak.