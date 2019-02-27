Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104486
ALTIN
225.831
DOLAR
5.2919
STERLİN
7.0256
EURO
6.0268
Trafik kazası: Tarlaya uçtu
TRAFİK KAZASI: TARLAYA UÇTU
Büke'den itiraf geldi
BÜKE'DEN İTİRAF GELDİ
Eski eser nitelikli testilerle yakalandılar…
ESKİ ESER NİTELİKLİ TESTİLERLE YAKALANDILAR…
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
banner282
Flaş Haber
Büke'den itiraf geldi
Kapat

Kongre, Trump Yönetimi Yetkililerini "göçmen Çocuklar" İçin İfadeye Çağırdı

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ HÜKÜMET DENETİM VE REFORM KOMİTESİ, MEKSİKA SINIRINDAN YASA DIŞI OLARAK ÜLKEYE GİREN AİLELERİN ÇOCUKLARININ ALIKONULMASINA İLİŞKİN DONALD TRUMP YÖNETİMİNİN İLGİLİ BİRİMLERİNİ DURUŞMAYA ÇAĞIRDI

Kongre, Trump Yönetimi Yetkililerini "göçmen Çocuklar" İçin İfadeye Çağırdı

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ HÜKÜMET DENETİM VE REFORM KOMİTESİ, MEKSİKA SINIRINDAN YASA DIŞI OLARAK ÜLKEYE GİREN AİLELERİN ÇOCUKLARININ ALIKONULMASINA İLİŞKİN DONALD TRUMP YÖNETİMİNİN İLGİLİ BİRİMLERİNİ DURUŞMAYA ÇAĞIRDI

27 Şubat 2019 Çarşamba 07:16
Kongre, Trump Yönetimi Yetkililerini

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ HÜKÜMET DENETİM VE REFORM KOMİTESİ, MEKSİKA SINIRINDAN YASA DIŞI OLARAK ÜLKEYE GİREN AİLELERİN ÇOCUKLARININ ALIKONULMASINA İLİŞKİN DONALD TRUMP YÖNETİMİNİN İLGİLİ BİRİMLERİNİ DURUŞMAYA ÇAĞIRDI

Washington, 27 Şubat 19 : ABD Temsilciler Meclisi Hükümet Denetim ve Reform Komitesi, Meksika sınırından ülkeye yasa dışı giren ailelerin çocuklarının alıkonulmasına ilişkin Donald Trump yönetiminin yetkililerini duruşmaya çağıran kararı kabul etti.
Trump yönetiminin “sıfır tolerans politikası” ile Meksika sınırından ülkeye girdikten sonra tutuklanan yasa dışı göçmenlerin çocuklarını alıkoymasına ilişkin tartışma yeniden başladı.
Komite, şu ana kadar sayıları 2 bin 600’ün üzerine çıkmış olan göçmen çocukların ve ailelerinin durumu ile hükümetin alıkonulan bu çocukları ailelerine teslim etme çalışmaları konusunda 7 ay talep ettiği bilgilerin halen gelmediğini gerekçe göstererek Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığını komite önünde ifade vermek üzere duruşmaya çağırdı.
Kararda, Komitenin ailelerinden alınan çocukların bilgilerini, götürüldükleri yerleri, tutuklanan ebeveynlerinin sınır dışı edilip edilmedikleri veya nerede oldukları ve kaç çocuğun ailesine teslim edildiği konusunda bilgi talebinde bulunacağı ifade edildi.
Trump, Meksika sınırından ülkeye girdikten sonra gerekli belgeleri olmayan göçmenlerin tutuklanmasını ön gören “sıfır tolerans politikasını” başkan olduktan kısa bir süre sonra yürürlüğe koymuştu.
Tutuklanan göçmenlerin çocukları ise tutukluluk süresi boyunda ABD hükümeti tarafından alıkonulmaya başlanmıştı.
Ancak kısa sürede hükümetin gözetimindeki çocuk sayısı 2 bine ulaşınca ABD Savunma Bakanlığı Teksas ve Georgia eyaletlerindeki iki askeri üssü bu göçmen çocuklarının tutulması için Sağlık Bakanlığına tahsis etmişti.
Ailelerinden alınan göçmen çocuklar, geçen yıl Teksas eyaletindeki bir askeri üste kafesler içindeki görüntüleri ile Amerika’nın gündemine gelmişti. Bu çocukların kaldıkları askeri üslerde, açlık ve hastalıkların yanı sıra tecavüze uğradığı haberleri de kamuoyunda infiale yol açmıştı.
(AA/AK/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan: Hava sahamıza giren iki Hindistan uçağını düşürdük
Pakistan: Hava sahamıza giren iki Hindistan uçağını düşürdük
12 yaşındaki Jackson Oswalt odasında nükleer füzyon reaktörü yaptı
12 yaşındaki Jackson Oswalt odasında nükleer füzyon reaktörü yaptı
Endonezya'da kaçak altın madeni çöktü: 60 işçiye ulaşılamıyor
Endonezya'da kaçak altın madeni çöktü: 60 işçiye ulaşılamıyor
Trump'ın Eski Avukatı New York Barosundan İhraç Edildi
Trump'ın Eski Avukatı New York Barosundan İhraç Edildi
Hindistan Hava Kuvvetlerine Ait Savaş Uçağı Cammu Keşmir'de Düştü
Hindistan Hava Kuvvetlerine Ait Savaş Uçağı Cammu Keşmir'de Düştü
Fransa, Suriye Konusunda Abd'den Bilgi Bekliyor
Fransa, Suriye Konusunda Abd'den Bilgi Bekliyor
Temsilciler Meclisi, Trump'ın
Temsilciler Meclisi, Trump'ın "ulusal Acil Durum" Kararını İptal Edecek Tasarıyı Onayladı
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 29 Ölü
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 29 Ölü
2. Trump-kim Zirvesine Doğru
2. Trump-kim Zirvesine Doğru
Trump'ın Seyahat Yasağı On Binlerce Vize Başvurusunu Vurdu
Trump'ın Seyahat Yasağı On Binlerce Vize Başvurusunu Vurdu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim