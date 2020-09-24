Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nin Ituri Eyaletindeki Çatışmalarda 6 Ayda 636 Kişi Öldü

Ankara, 24 Eylül 20 : Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde 6 ayda yaşanan çatışmalarda 636 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Ituri eyaletinde 2020'nin ilk yarısında yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

Ituri'deki çatışmalarda en az 636 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 1130 kişinin de yaralandığı bu dönemde katliam, tecavüz ve cinayetlerde yüzde 64 artış olduğunun altı çizildi.

Bu cinayetlerin ve hak ihlallerinin başlıca faili olarak Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup ve Ugandalı isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) gösteriliyor.



ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.(AA/ÖZ/HA)