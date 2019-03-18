Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Tren Kazası: 32 Ölü, 82 Yaralı Var



Dakar, 18 Mart 19 : Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) meydana gelen tren kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ticari eşyaların yanı sıra aralarında çocukların da bulunduğu yolcular da taşıyan bir kargo treni Batı Kasai bölgesindeki Luembe'de raydan çıktı.

Trenin vagonlarının çoğunun nehre devrilmesi sonucu 32 kişi yaşamını yitirdi, 38'i ağır 82 kişi yaralandı.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son 5 haftada üçüncü kargo treni kazası yaşanan KDC'de, eskimiş raylar ve trenler can kayıplarına yol açıyor.

(AA/RÇ/FEZ)