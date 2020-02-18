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Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Sivillere Saldırı: 16 Ölü

SALDIRGANLAR 10 SİVİLİ KAÇIRIRKEN BAZI BESİ HAYVANLARI VE DEĞERLİ EŞYALARI DA ÇALDI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Sivillere Saldırı: 16 Ölü

SALDIRGANLAR 10 SİVİLİ KAÇIRIRKEN BAZI BESİ HAYVANLARI VE DEĞERLİ EŞYALARI DA ÇALDI

18 Şubat 2020 Salı 14:17
Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Sivillere Saldırı: 16 Ölü
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SALDIRGANLAR 10 SİVİLİ KAÇIRIRKEN BAZI BESİ HAYVANLARI VE DEĞERLİ EŞYALARI DA ÇALDI

Dakar, 18 Şubat 20 (.): Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF), Kuzey Kivu eyaletinde bir köye yaptığı saldırıda, 16 sivilin öldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, pazartesiyi salıya bağlayan gece, silahlı kişiler Beni kentine bağlı Alungupa köyüne saldırı düzenledi.

Köylülerden 16'sını öldüren saldırganlar, 10 kişiyi kaçırdı.

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ADF mensubu olduğu belirtilen saldırganlar, köylülere ait besi hayvanları ve değerli eşyaları da çalarak kayıplara karıştı.

KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı geçen yıl ekim ayı sonunda geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Operasyonlar sonrasında ADF'nin misilleme saldırılarında 400'den fazla sivil hayatını kaybetmişti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor. ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.

(AA/TUĞ/YIL)

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