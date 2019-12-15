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Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Maden Ocağında Göçük: 30 Ölü

Dakar, 15 Aralık 19 (.): Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nin (KDC) kuzeydoğusunda kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte, 30 işçi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Maden Ocağında Göçük: 30 Ölü

Dakar, 15 Aralık 19 (.): Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nin (KDC) kuzeydoğusunda kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte, 30 işçi hayatını kaybetti.

15 Aralık 2019 Pazar 17:02
Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Maden Ocağında Göçük: 30 Ölü

Dakar, 15 Aralık 19 (.): Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusunda kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte, 30 işçi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Uganda sınırındaki Watsa bölgesinde ruhsatsız işletilen bir maden ocağında 17 metre derinlikte göçük oldu.

Göçük altında kalan 30 işçinin cesedine ulaşılırken, madende toplamda kaç işçinin bulunduğu bilinmiyor.

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Kaçak işletilen maden ocağının yerleşim merkezlerinden uzak olması nedeniyle göçüğün ancak bir gün sonra fark edilebildiği belirtildi.

Göçüğe kuvvetli yağışların neden olduğu kaydedildi. 

Altın, bakır ve kobalt cevherinden zengin KDC'deki maden bölgelerinde yoksul halk, maden ocaklarının terk edilmiş tünellerine izinsiz girerek güvenlik önlemi almadan çalışıyor.

Ekim ayında ülkenin doğusunda kaçak işletilen bir altın madeninde meydana gelen göçükte, 20 kişi yaşamını yitirmişti.

(AA/ÖZ/HA)

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