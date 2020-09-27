Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde İsyancılar İle Güvenlik Güçleri Arasında Çatışma: 19 Ölü

Ankara, 27 Eylül 20 : Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) güneyindeki Lubumbashi şehrinde güvenlik güçleri ile isyancı grup "Mai-Mai Kata Katanga" (Katanga’nın Özgürlüğü için Savaşanlar) arasında çıkan çatışmada 19 kişi hayatını kaybetti.

Katanga eyaleti İçişleri Bakanı Fulbert Milundu yaptığı açıklamada, Mai-Mai Kata Katanga isyancı grubunun, Katanga eyaletinin başkenti Lubumbashi’de saldırı düzenlediğini bildirdi.

Milundu, Şehir Hapishanesini ve Kongo Ulusal Radyo ve Televizyon Kurumunu (RTNC) ele geçirmeye çalışan isyancılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 3 askerin ve 16 isyancının öldüğünü belirtti.

Fulbert Milundu ayrıca 10 isyancının gözaltına alındığını sözlerine ekledi.

Gedeon Kyungu Mutanga liderliğindeki ayrılıkçı "Mai Mai Kata Katanga" grubu, ülkenin en zengin eyaleti olan Katanga'nın bağımsızlığı için savaşıyor.

(AA/AK/GÜL)