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Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Ebola Salgını Yavaşladı

Dakar, 27 Şubat 20 : Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nin (KDC) doğusunda Ağustos 2018\'den bu yana etkili olan Ebola salgınının yavaşladığı bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Ebola Salgını Yavaşladı

Dakar, 27 Şubat 20 : Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nin (KDC) doğusunda Ağustos 2018\'den bu yana etkili olan Ebola salgınının yavaşladığı bildirildi.

27 Şubat 2020 Perşembe 14:32
Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Ebola Salgını Yavaşladı
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Dakar, 27 Şubat 20 : Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Ağustos 2018'den bu yana etkili olan Ebola salgınının yavaşladığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Ebola salgınından en çok etkilenen bölgelerden Beni'deki sağlık yetkililerinden Dr. Steve Ahuka, 8 gündür ülkede yeni bir vakaya rastlanmadığını belirtti.
Salgının yavaşlamasının nedeninin erken tanı ve tedavi ile kullanılan ilaçlardan olumlu netice alınmasından kaynaklandığı değerlendirmesinde bulunan Ahuka, halkın da salgınla mücadelede mesafe kat ettiği ve tecrübe kazandığını aktardı.
Sağlık yetkilileri, salgının tamamen bittiğinin ilan edilmesi için bölgede 42 gün boyunca Ebola kaynaklı herhangi bir vakanın tespit edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

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Ülkenin doğusundaki 2018 Ağustos’ta başlayan 10'uncu Ebola salgınında şu ana kadar 2 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.
Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de, 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.
(AA/DOĞ/ÖK)
 

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