Kongo'da kızamık salgını başladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Maniema Valisi Affani Idrissa Mangala, bu yıl içinde 450'den fazla kızamık vakasının görüldüğünü açıkladı.

Mangala, "2021'in 10. haftasından bu yana Kunda Sağlık Bölgesinde 458 kızamık vakası ve buna bağlı 17 ölüm kaydedildi. Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsünün yaptığı analizler salgını doğruladı." diye konuştu.

"Uluslararası desteğe ihtiyaç duyuyoruz"

Maniema vilayetinde kızamık salgını ilan ettiklerini belirten Magala, ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Kızamık salgınının ülkede süren hemşire grevi sırasında ortaya çıkması endişelere yol açtı.

COVID-19 salgını sonrası geçen sene 23 ülkede yapılması planlanan kızamık aşısı kampanyası ertelenmişti.