Komşusu 70 yaşındaki yaşlı kadının evine girince gözlerine inanamadı

Üç çocuk annesi Lucy Ashen 21 yıldır Londra'daki apartman dairesinde yaşıyordu. Dairenin hemen bitişiğinde yaşlı bir kadın daha yaşıyordu. Lucy de yaşlı kadını kimsenin ziyarete gelmediğini görünce üzülüyordu. Lucy, daha önce yaşlı kadınla konuşmak istemişti ancak yaşlı kadın kimseye güvenmek istemediğinden olsa gerek kendini insanlardan dışlıyordu.

Yaşlı kadının aynı zamanda psikolojik problemleri vardı. Bir süre sonra Lucy yaşlı kadının güvenini kazandı ve kendisini yaşlı kadının evine davet ettirdi. Gördükleri karşısında ise çok şaşırdı. Lucy Facebook gönderisinde, "Evine girdiğimdeki şaşkınlığı hala üzerimden atamıyorum" dedi.



Kadın senelerdir evini temizlemiyordu ve pis bir evde yaşıyordu. Dolabında hiç yiyecek yoktu ve evinin mobilyasından kıyafetlerine kadar her şey yırtıktı. Daha sonra öğrendiğine göre de kadın 13 yıldır duş almamış. Lucy hiç tereddüt etmeden elinden ne geliyorsa yapmaya karar verdi. 14 yaşındaki kızı da yardıma koştu. Lucy daha sonra durumu Facebook'ta özetledi.

Gönderisinde, "Hayatım boyunca Fulham'da y-aşadım. Burası benim bir parçam oldu 21 yıldır. Yaşlı bir komşum var. Tek başına tek odalı dairesinde yaşıyor ve psikolojik problemleri var. Yasal nedenlerden dolayı adını veremiyorum. Onun adını 'Yaşlı teyze' olarak bilin. Beni 'Lucy Locket' olarak biliyor. 10 gün öncesine kadar yaşlı kadın kir ve pasağın içinde yaşıyordu" dedi.

"Dolapta bir tek yiyecek yoktu. Mobilyalar ve kıyafetleri yırtık pırtıktı. Kimse ona duş aldırmamıştı. Yalnız ve çaresizlik içinde yaşıyordu. Yıllardır evine gitmeye çalışsam da benden uzak duruyordu. Kötü bir halde yaşadığını tahmin ediyordum. Ancak bu kadar kötü olduğunu düşünemiyordum." "İçeriye girdiğimdeki şaşkınlığımı hala üzerimden atamadım." "Çok kötü haldeydi! kimse böyle bir hayat yaşamamalı! Hiç tereddüt etmeden kadına yardım etmeye karar verdim. Evdeki her şeyin atılması gerekiyordu. Bir süre sonra yardıma ihtiyacım olduğunu düşündüm. Bu nedenle yaşlı kadının ihtiyacı olan şeyleri Facebook gönderimde listelemeye karar verdim."

"Çok da bir beklentim yoktu paylaştığım gönderiden. Ancak tepkiler inanılmaz oldu. Listeye yazdıklarımın %80'i 24 saat içinde temin edildi. Eşya, giyecek, yiyecek yardımı ve destek mesajları hala gelmeye devam ediyor. Gerçekten çok duygulandım." "Evi yaşanabilecek hale getirmek 60 saatimi aldı. 11 gün oldu ve hala evi düzenlemeye devam ediyorum."

"İnsanların gönüllerinin bolluğu ve cömertliği sayesinde evi yaşanabilir bir hale getirmeyi başardım." "Artık yatacak bir yatağı (eskiden betonda yatıyordu), temiz mobilyaları, yeni kıyafetleri, günde üç öğün yiyebileceği yemeği ve en önemlisi de bir can dostu var.""Artık hayatında yapayalnız değil. Yaşama isteği yerine geldi. Onu dışarıya çıkmaya ikna ediyorum bugünlerde. Onu çok seviyorum ve desteğime devam edeceğim."

Lucy son olarak Little Things adlı internet sitesinde, "Pazartesi günü 'Yaşlı teyze' 13 yıl sonra ilk kez duş aldı. Bundan önce de mutfak lavabosunda dişlerini fırçalıyormuş ve yüzünü yıkıyormuş. Yıkanmak için küvete bile adım atamayacak kadar bitkindi. Onu yıkayacağımı söylediğimde bana, 'Bilmiyorum. Belki korkarım. Belki düşerim' dedi. Ben de ona, 'İşte bu yüzden senin yanındayım. Sana yardım edeceğim. Artık korkmana gerek yok" dedim" ifadelerini kullandı. "14 yaşındaki kızım Ruby de çok yardımcı oluyor. Yaşlı kadınla oturup saatlerce televizyon izliyorlar ve sohbet ediyorlar ben evi temizlerken. Kadının saçlarını tarıyor ve giyinmesine yardım ediyor. Hatta Snapchat kullanmayı bile öğretiyor!"