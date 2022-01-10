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Komedyen Bob Saget otel odasında ölü bulundu

Full House dizisiyle tanınan 65 yaşındaki ABD'li aktör ve komedyen Bob Saget, otel odasında ölü bulundu.

10 Ocak 2022 Pazartesi 09:17
Komedyen Bob Saget otel odasında ölü bulundu

Televizyon yıldızı Bob Saget, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentindeki Ritz-Carlton otelindeki odasında ölü bulundu.

Otel güvenliğinden gelen çağrılara yanıt olarak Ritz-Carlton Hotel'e giden polis ve itfaiye ekipleri ünlü oyuncuyu odasında hareketsiz bir şekilde buldu.

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Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

'Full House' ve 'How I Met Your Mother' sitcomlarında rol alan Saget, vefat ettiğinde 2022 'I Don't Do Negative' komedi turunun Florida ayağındaydı.

Saget, ölümünden bir gün önce Florida'nın Ponte Vedra Plajı'nda konser vermiş ve kalabalığı sosyal medyada övmüştü.

Saget, Türkiye'de 'Bizim Ev' olarak ekranlara gelen 1980'li ve 90'lı yıların popüler yapımı 'Full House' dizisinin başrolünde yıllarca rol almıştı.

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