Kolombiya’da bomba yüklü araçla saldırı: 17 yaralı

Cauca'ya bağlı Corinto ilçesinde, belediye binası yakınında bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu çoğu belediye çalışanı çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, olayın terör saldırısı olduğunu belirterek, 17 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Yaralılar, civardaki hastanelerde tedavi altına alınırken patlamanın etkisiyle çevredeki evler ve iş yerleri büyük zarar gördü.



Öte yandan Savunma Bakanı Diego Molano Aponte güvenlik birimleriyle saldırıyı görüşmek için bölgeye hareket edeceğini duyurdu.



