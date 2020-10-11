Kolombiya\'da Rüşvet Suçlamasıyla Ev Hapsi Cezasına Çarptırılan Eski Devlet Başkanı Uribe Serbest Bırakıldı

Ankara, 11 Ekim 20 : Kolombiya’da rüşvet aldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi cezasına çarptırılan eski Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe serbest bırakıldı.
Kolombiya basınındaki habere göre, Uribe’nin geçen ağustos ayında rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada Yüksek Adalet Mahkemesince verilen ev hapsi kararı, Uribe’nin avukatlarının itirazı üzerine ceza yargılaması usullerine aykırı bulundu.
Salcedo, bu durumu göz önünde bulundurarak, Uribe’nin oy birliğiyle serbest bırakılması yönünde karara varıldığını aktardı.
Yüksek Adalet Mahkemesi, geçen 5 Ağustos’ta, 2002-2010 döneminde devlet başkanlığı görevini yürüten ve halen senatör olan Uribe’nin, rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada ev hapsine karar vermişti.
Bu kararla “ülke tarihinde ilk kez bir devlet adamı, yolsuzluk ve rüşvetten” suçlu bulunmuştu.
(AA/HUR/GÜL)