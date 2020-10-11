Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1166
ALTIN
487.703
DOLAR
7.8443
STERLİN
10.2676
EURO
9.2684
Vaktidir gayrı
Neden mi Serdar Denktaş?
Oy namus ve vicdandır
Oy namus ve vicdandır
Evdeki hesap çarşıya uymazsa!?
Evdeki hesap çarşıya uymazsa!?
11 Ekim; Akıncı ve Denktaş…
11 Ekim; Akıncı ve Denktaş…
banner376

Kolombiya\'da Rüşvet Suçlamasıyla Ev Hapsi Cezasına Çarptırılan Eski Devlet Başkanı Uribe Serbest Bırakıldı

Ankara, 11 Ekim 20 : Kolombiya’da rüşvet aldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi cezasına çarptırılan eski Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe serbest bırakıldı.

11 Ekim 2020 Pazar 10:44
Kolombiya\'da Rüşvet Suçlamasıyla Ev Hapsi Cezasına Çarptırılan Eski Devlet Başkanı Uribe Serbest Bırakıldı
banner337
banner351

Ankara, 11 Ekim 20 : Kolombiya’da rüşvet aldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi cezasına çarptırılan eski Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe serbest bırakıldı.

Kolombiya basınındaki habere göre, Uribe’nin geçen ağustos ayında rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada Yüksek Adalet Mahkemesince verilen ev hapsi kararı, Uribe’nin avukatlarının itirazı üzerine ceza yargılaması usullerine aykırı bulundu.

banner341
Hakim Clara Ximena Salcedo, konuya ilişkin açıklamasında, Uribe’nin avukatları tarafından yapılan itirazda “eski devlet başkanına anayasal olarak savunma hakkı tanınmaması, kendisi aleyhindeki iddiaların resmi olarak Uribe’ye bildirilmemesi ve duruşma olmaksızın verilen kararın 906 sayılı kanuna aykırı bulunduğunu belirtti.

Salcedo, bu durumu göz önünde bulundurarak, Uribe’nin oy birliğiyle serbest bırakılması yönünde karara varıldığını aktardı.

Yüksek Adalet Mahkemesi, geçen 5 Ağustos’ta, 2002-2010 döneminde devlet başkanlığı görevini yürüten ve halen senatör olan Uribe’nin, rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada ev hapsine karar vermişti.

Bu kararla “ülke tarihinde ilk kez bir devlet adamı, yolsuzluk ve rüşvetten” suçlu bulunmuştu.
(AA/HUR/GÜL) 
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tayland'da Hemzemin Geçitte Tren Otobüse Çarptı: 17 Ölü, 30 Yaralı
Tayland'da Hemzemin Geçitte Tren Otobüse Çarptı: 17 Ölü, 30 Yaralı
Suudi Arabistan Öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Son 24 Saatte Husilere Ait Üçüncü İha'yı Düşürdü
Suudi Arabistan Öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Son 24 Saatte Husilere Ait Üçüncü İha'yı Düşürdü
Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Varılan Ateşkesi İhlal Etti
Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Varılan Ateşkesi İhlal Etti
Bm: “yemen'de Her Beş Kişiden Birinde Ruhsal Bozukluk Bulunuyor”
Bm: “yemen'de Her Beş Kişiden Birinde Ruhsal Bozukluk Bulunuyor”
Ermenistan'ın Azerbaycan'a Saldırısında Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 7'e Yükseldi
Ermenistan'ın Azerbaycan'a Saldırısında Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 7'e Yükseldi
Fas Ve Tunus'ta Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Arttı
Fas Ve Tunus'ta Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Arttı
Abd'de Günlük Kovid-19 Vaka Sayısı Yeniden 50 Binin Üzerine Çıktı
Abd'de Günlük Kovid-19 Vaka Sayısı Yeniden 50 Binin Üzerine Çıktı
Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence Kentini Vurdu: 5 Ölü, 28 Yaralı
Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence Kentini Vurdu: 5 Ölü, 28 Yaralı
Hindistan'da Kovid-19 Salgınında Son 24 Saatte 918 Kişi Öldü
Hindistan'da Kovid-19 Salgınında Son 24 Saatte 918 Kişi Öldü
Delta kasırgası ABD'nin Louisiana eyaletini vurmaya başladı
Delta kasırgası ABD'nin Louisiana eyaletini vurmaya başladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim