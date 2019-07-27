banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102837
ALTIN
258.672
DOLAR
5.6353
STERLİN
7.0239
EURO
6.2683
Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele'de asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi
4 KİŞİ TUTUKLANDI
15 yaşındaki kız çocuğu aranıyıyor
KAYIP ARANIYOR
Çalıştığı iş yerinin parasını cebe attı
73,715 TL'LİK VURGUN
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
banner307

Kolombiya\'da 3,5 Yılda 289 İnsan Hakları Savunucusu Öldürüldü

Ankara, 27 Temmuz (.): Güney Amerika ülkesi Kolombiya\'da Ocak 2016\'dan bu yana 289 insan hakları savunucusu ve aktivistin öldürüldüğü bildirildi. 

Kolombiya\'da 3,5 Yılda 289 İnsan Hakları Savunucusu Öldürüldü

Ankara, 27 Temmuz (.): Güney Amerika ülkesi Kolombiya\'da Ocak 2016\'dan bu yana 289 insan hakları savunucusu ve aktivistin öldürüldüğü bildirildi. 

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:04
Kolombiya\'da 3,5 Yılda 289 İnsan Hakları Savunucusu Öldürüldü

Ankara, 27 Temmuz (.): Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Ocak 2016'dan bu yana 289 insan hakları savunucusu ve aktivistin öldürüldüğü bildirildi. 
El Espectador internet sitesinin haberinde, ülkede 2016 başından bu yana 289 insan hakları savunucusunun öldürülmesine ilişkin davaların yüzde 60'ının aydınlatıldığı, yüzde 11'inin de karara bağlandığı belirtildi.  
Haberde, Kolombiya Savcılığına göre, cinayetlerle bağlantılı olduğu iddiasıyla 249 kişinin tutuklandığı ifade edildi. 
Kolombiya'da öldürülen insan hakları savunucularının sayısı konusunda ulusal ve uluslararası örgütlerde farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Birleşmiş Milletler (BM) söz konusu rakamı 289, Sosyal Tarım Zirvesi Örgütü 234, Yurtsever Mart Ayı Sosyal Hareketi ise 204 olarak paylaşıyor.  
Öte yandan, haberde, ülkedeki cinayet ve saldırıları protesto etmek amacıyla çeşitli sektörlerin katılımıyla 110 şehirde gösteri ve yürüyüş düzenleneceği ifade edildi.

banner317
Haberde, yürüyüşe, öğretmenler, öğrenciler, politikacılar, çeşitli dinlere mensup gruplar ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılacağı kaydedildi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, 10 Mayıs'ta Kolombiya hükümetine çağrıda bulunarak, insan hakları savunucuları ve sivil toplum temsilcilerine yönelik taciz ve saldırıları düzenleyenlere karşı gerekli tüm önlemlerin alınması çağrısında bulunmuştu. 
Colville, hedef alınan aktivistlerden bazılarını topluluk liderleri, Afro-Kolombiyalılar, yerli halk, çevreciler, köylüler, gazeteciler, kadın hakları savunucuları ve bazı yerel siyasetçilerin oluşturduğunu belirtmişti.
(AA/RÇ/HÖ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail Askerleri Gazze'de Göstericilere Ateş Açtı: 1 Ölü, 55 Yaralı
İsrail Askerleri Gazze'de Göstericilere Ateş Açtı: 1 Ölü, 55 Yaralı
Nijerya'da Kurtarılan 4 Türk Vatandaşı, Abuja Büyükelçiliği’nde
Nijerya'da Kurtarılan 4 Türk Vatandaşı, Abuja Büyükelçiliği’nde
Trump: “Türkiye'yi S-400 alması konusunda suçlamıyorum”
Trump: “Türkiye'yi S-400 alması konusunda suçlamıyorum”
BM Genel Kurulu Başkanı Rusya'ya gidiyor
BM Genel Kurulu Başkanı Rusya'ya gidiyor
Johnson ile Trump telefonda görüştü
Johnson ile Trump telefonda görüştü
Filipinler'de 2 deprem: 8 ölü
Filipinler'de 2 deprem: 8 ölü
Fildişi Sahili'ndeki mezarlıkta 25 bebek cesedi bulundu
Fildişi Sahili'ndeki mezarlıkta 25 bebek cesedi bulundu
ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın “duvarına“ fon onayı
ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın “duvarına“ fon onayı
Dünya Meteoroloji Örgütü: Avrupa'yı Vuran Sıcaklar Grönland'a İlerliyor, Etkisi 'yıkıcı' Olabilir
Dünya Meteoroloji Örgütü: Avrupa'yı Vuran Sıcaklar Grönland'a İlerliyor, Etkisi 'yıkıcı' Olabilir
Belçika'da sıcaklık rekoru
Belçika'da sıcaklık rekoru

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim