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Kolombiya sınırındaki göstericilere biber gazlı müdahale

Kolombiya sınırındaki göstericilere biber gazlı müdahale

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:51
Kolombiya sınırındaki göstericilere biber gazlı müdahale

Venezuela'nın Kolombiya ve Brezilya sınırlarında gergin bekleyiş sürüyor. Venezuela ordusu Kolombiya sınırındaki göstericileri biber gazı kullanarak dağıttı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtları ve aktivistler sınırda askerler tarafından oluşturulan barikatı aşıp günlerdir sınırda bekleyen insani yardım malzemelerini ülkeye sokmayı amaçlıyor.

Fakat Maduro'nun örtülü Amerikan işgali olarak nitelendirdiği gıda ve ilaç konvoyunun geçişinin engelleme emri alan askerler cuma günü Brezilya sınırında sivillerin üzerine ateş açarak en az iki kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan eden ve bir çok batılı ülke tarafından tanınan Juan Guaido da ülkeyi terk etmesini engelleyen mahkeme kararına rağmen sınırın Kolombiya tarafındaki Cucuta'ya geçerek yardımların bekletildiği depoları gezdi.

Guaido geçiş planı ile ilgili fazla detay vermese de tırların Venezuelalı gönüllüler tarafından kullanılması ve muhaliflerin bir insan zinciri oluşturması bekleniyor.

Fakat Venezuelalı askerlerin bu konvoyu engellemesi de ihtimaller arasında. Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez cuma gecesi sosyal medya üzerinden Kolombiya'da gelen yasadışı tehditler nedeniyle Tachira sınırının geçici bir süre kapatıldığını duyurdu

Cumartesi sabahı iş için Kolombiya'ya geçmek isteyen Venezuelalılar engellenmeleri üzerine sınır güçlerine taş ve şişeler attı; askerler de göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Kolombiya Göç Ajansı, sınırları korumakla görevli Venezuela Ulusal Muhafız Birliği'nden en az dört subayın Maduro yönetimini terkedip Kolombiya'dan yardım istediğini duyurdu.

Sınırın Venezuela tarafından gelen zırhlı bir aracın köprü üzerindeki barikata çarptıktan sonra durduğu ve içeriden çıkan askerlerin Kolombiya tarafına geçtiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Kolombiya Biber Gazı
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