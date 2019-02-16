Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102715
ALTIN
224.474
DOLAR
5.2843
STERLİN
6.8121
EURO
5.9542
Sürücülerin dikkatine!
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Dörtyol Karakolu'nda 2 polis memuru yaralandı
DÖRTYOL KARAKOLU'NDA 2 POLİS MEMURU...
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Yine trafik kazası...
YİNE TRAFİK KAZASI...
banner282

Kolombiya'nın Venezuela Sınırında “insani yardım“ konseri düzenlenecek

Kolombiya'nın Venezuela Sınırında “insani yardım“ konseri düzenlenecek

16 Şubat 2019 Cumartesi 07:27
Kolombiya'nın Venezuela Sınırında “insani yardım“ konseri düzenlenecek

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Venezuela'ya gönderilmeye çalışılan insani yardım malzemelerinin toplandığı sınır kenti Cucuta'da 22 Şubat'ta büyük bir konser düzenleneceğini belirtti.

ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdüren Duque ile Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bulunan ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Duque'nin Instagram hesabından yapılan canlı yayında konuştu.

Her iki ismin de ABD'nin Cucuta'ya yolladığı insani yardım malzemelerinin Venezuela'ya sokulması için mücadele edeceklerini dile getirdikleri görüşmede, aynı kentte büyük bir konser düzenleneceği açıklandı.

Duque, İngiliz iş adamı Richard Branson'un sponsor olduğu konsere ilişkin, "Bu büyük konseri Venezuela'daki özgürlük için dünyayı ve kaynakları harekete geçirmek, bağışa davet etmek amacıyla düzenleyeceğiz." dedi.

Guaido da insani yardım malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu vurgularken, ülkesinde "300 bin kişinin ölüme mahkum" olduğu savını yineledi.

GUAİDO'DAN ASKERE 8 GÜN SÜRE
ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesince desteklenen Guaido, ülkesinde katıldığı bir programda da insani yardım konusunda güvenlik güçlerine "anayasanın yanında yer almaları" çağrısını tekrarladı.

Söz konusu malzemelerin ülkeye girmesi planlanan 23 Şubat tarihini işaret eden Guaido, "Satır aralarından konuşmuyoruz. Anayasanın yanında pozisyon almaları için 8 günleri var." dedi.

DEVLET BAŞKANI MADURO'DAN TEPKİ
Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Caracas'ın güneydoğusundaki Bolivar kentinde katıldığı bir etkinlikte, insani yardıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaptırımlara işaret eden ve ülkesinin 30 milyar dolarının "çalındığını" söyleyen Maduro, "Bu bir aptal avı. Çürümüş ve bozulmuş gıdayla gösteri yapıyorlar." ifadesini kullandı.

"İNSANİ KRİZ VE YARDIM" TARTIŞMALARI
Tarihinin en ciddi siyasi buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" iddiaları, ABD ve batıdan destek alan muhalefet ile hükümet arasındaki kavganın en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede bir insani kriz olduğunu ve konuyu 3 bölgeden uluslararası yardım getirerek çözeceklerini öne sürmüştü.

Guaido, salı günü düzenlenen mitingde de Kolombiya ve Brezilya'da toplanan yardımları, 23 Şubat'ta ülkeye sokmaya çalışacaklarını açıklamıştı.
Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da hafta içi yaptığı açıklamada, Venezuela'nın kuzeyindeki Karayip Denizi'nde ülkesine bağlı Curacao Adası'nın ABD yardımları için toplanma bölgesi olacağını kaydetmişti.
 

Son Güncelleme: 16.02.2019 10:42
Anahtar Kelimeler:
Kolombiya Insani Yardım Konseri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın Öğretmen, 15 Yaşındaki Öğrencisiyle Yatak Odasında Yakalandı
Kadın Öğretmen, 15 Yaşındaki Öğrencisiyle Yatak Odasında Yakalandı
Suriye'de IŞİD kontrolünde toprak parçası kalmadı
Suriye'de IŞİD kontrolünde toprak parçası kalmadı
Trump, Türkiye Büyükelçiliği için adayını açıkladı
Trump, Türkiye Büyükelçiliği için adayını açıkladı
ABD Venezuela'ya yeni bir yardım paketi gönderecek
ABD Venezuela'ya yeni bir yardım paketi gönderecek
ABD'nin “Suriye'den çekilmeme“ planı...
ABD'nin “Suriye'den çekilmeme“ planı...
Femen'den Alisa: Ukrayna'ya seks için gelen Türk erkekleri iğrençsiniz, bu ülkeden defolun!
Femen'den Alisa: Ukrayna'ya seks için gelen Türk erkekleri iğrençsiniz, bu ülkeden defolun!
Trump, 24 Saat İçinde Suriye Açıklaması Yapacak
Trump, 24 Saat İçinde Suriye Açıklaması Yapacak
Çin Everest'e Tırmanmayı Yasakladı, Gerekçe Zirvedeki 8 Ton Çöp
Çin Everest'e Tırmanmayı Yasakladı, Gerekçe Zirvedeki 8 Ton Çöp
İtalya'da İlk Kez Bir Plajda Sigara İçmek Yasaklanıyor
İtalya'da İlk Kez Bir Plajda Sigara İçmek Yasaklanıyor
Vogue'un Moda Editörü, 'efendi Ve Köleleri' Pozu Nedeniyle İstifa Etti
Vogue'un Moda Editörü, 'efendi Ve Köleleri' Pozu Nedeniyle İstifa Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim