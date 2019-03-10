Kolombiya'da uçak kazası: 14 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasında 14 kişi hayatını kaybetti.

Cumartesi günü, Kolombiya’nın San Sos del Ravivari ve Villavicencio kentleri arasında uçuş yapan Douglas DC-3 tipi bir uçak henüz belirlenemeyen nedenle düştü. İlk belirlemelere göre kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kolombiya polisi kazadan kurtulan olmadığını açıkladı. Kaza öncesi uçaktan yerel saat 10.40 sularında acil durum bildirimi yapıldığı ifade edildi. Havayolu şirketinden herhangi bir yorum yapılmazken, kazanın nedenine ilişkin de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.