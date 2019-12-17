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Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir süredir devam eden genel grev protestoları çerçevesinde yürüyüş düzenlendi.

Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir süredir devam eden genel grev protestoları çerçevesinde yürüyüş düzenlendi.

17 Aralık 2019 Salı 07:29
Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının tam olarak uygulanmaması ile hükümetin ücretler ve emeklilikle ilgili planladığı değişikliklere tepkiler devam ediyor.

Ülkede süren genel grev kapsamında Bogota'da çoğunluğu öğrencilerden oluşan protestocular yürüyüş düzenledi. Şehrin farklı bölgelerinden yola çıkan göstericiler, güzergah boyunca güvenlik önlemleri alan polisin gözetiminde Bolivar Meydanı’na kadar yürüdü. 

Hükümet karşıtı sloganlar atan gruba, aralarında FARC’ın siyasi partisi Toplumun Alternatif Devrimci Gücüne (FARC) mensup isimlerin de bulunduğu bir grup senatör Kolombiya Meclisinden çıkarak destek verdi.

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Bu sırada bazı maskeli kişilerin meydan zeminindeki taşları polise atmak için söktüğü görüldü.

Kolombiya'da gösteriler, 21 Kasım'da ilan edilen genel grevle başlamıştı. Yer yer polisle göstericiler arasında gerginlik ve çatışmaların yaşandığı olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında polislerin de bulunduğu 1000'e yakın kişi yaralanmıştı.

Farklı gruplarla diyalog halinde bulunan hükümetle müzakere masasına birkaç gün önce oturan sendikalar, özelleştirmelerden vazgeçilmesi, son 2 yılda öğrenciler ve yerlilerle varılan mutabakatlara sadık kalınması, barış anlaşmasının uygulanması, toplum liderleri ve muhtarlara yönelik suikastler karşısında adım atılması, göstericilere yönelik şiddet uygulamakla suçlanan Kolombiya polisi toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD'ın lağvedilmesi, emeklilik ve ücretlerle ilgili yasa tasarısının geri çekilmesi ve vergilerin hafifletilmesi gibi taleplerde bulunuyor.

Son Güncelleme: 17.12.2019 11:20
Anahtar Kelimeler:
Kolombiya Gösteriler
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