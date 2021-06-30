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30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Kolombiya'da covid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105 bini aştı.

30 Haziran 2021 Çarşamba 09:45
Kolombiya'da covid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 608 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 934'e çıktı.

Son 24 saatte 25 bin 880 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 123 bin 74'e, iyileşenlerin sayısı da 28 bin 49 artarak 3 milyon 908 bin 310'a yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 244 bin 585 vaka ile başkent Bogota ve 639 bin 62 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

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Aktif vaka sayısının 186 bin 558'e ulaştığı ülkede, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 arasında değişiyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 17 milyon 570 bin 929 kişiye 1. doz, 6 milyon 331 bin 714 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

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Son Güncelleme: 30.06.2021 10:31
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