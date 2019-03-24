banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99835
ALTIN
243.334
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.5844
EURO
6.4830
Gönyeli’de ev yangını
GÖNYELİ’DE EV YANGINI
Yüksekten düşen kişi yaralandı
YÜKSEKTEN DÜŞEN KİŞİ YARALANDI
Güzelyurt’ta çek hırsızlığı
GÜZELYURT'TA ÇEK HIRSIZLIĞI
Girne’de hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
banner306
Flaş Haber
Evinde ölü olarak bulundu
Kapat

Kolombiya'da 6 büyüklüğünde deprem

Kolombiya'da 6 büyüklüğünde deprem

24 Mart 2019 Pazar 09:59
Kolombiya'da 6 büyüklüğünde deprem

Pasifik okyanusu kıyısındaki Valle del Cauca yönetim bölgesi kırsalında kaydedilen depremde ölen ya da yaralanan olmazken Cali kentindeki bir apartmanın asansöründe 4 kişi mahsur kaldı.

Kolombiya’nın batısında Pasifik Okyanusu kıyısındaki yönetim bölgesi Valle del Cauca kırsalında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi..Kolombiya Jeoloji Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel saatle 14.21’de (TSİ 22.21) merkez üssü Valle del Cauca'ya bağlı Versalles kasabası olan 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin 124 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi..Yerel basındaki haberlere göre depremde ölen ya da yaralanan olmazken Valle del Cauca yönetim bölgesi başkenti Cali’de bir apartmanın asansöründe 4 kişi mahsur kaldı. 

Anahtar Kelimeler:
Kolombiya Deprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı...
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı...
İngiltere'de Yeniden Referandum Yapılmasını İsteyen Ab Yanlısı 1 Milyon Kişi Londra'da Sokağa Çıktı
İngiltere'de Yeniden Referandum Yapılmasını İsteyen Ab Yanlısı 1 Milyon Kişi Londra'da Sokağa Çıktı
Idai Kasırgasında Ölenlerin Sayısı 700'ü Geçti
Idai Kasırgasında Ölenlerin Sayısı 700'ü Geçti
Brezilya madencilik şirketinden baraj uyarısı
Brezilya madencilik şirketinden baraj uyarısı
Mali'de bir köye yapılan saldırı sonucu 115 kişi hayatını kaybetti
Mali'de bir köye yapılan saldırı sonucu 115 kişi hayatını kaybetti
Motoru arızalanan cruise gemisi bin 300 yolcu ve mürettebatıyla fırtınanın ortasında kaldı
Motoru arızalanan cruise gemisi bin 300 yolcu ve mürettebatıyla fırtınanın ortasında kaldı
Fransa'da kola kutusunun içinden fare çıktı
Fransa'da kola kutusunun içinden fare çıktı
Tesla, otomatik pilot yazılımını çalmakla suçladığı Çinli eski çalışanına dava açtı
Tesla, otomatik pilot yazılımını çalmakla suçladığı Çinli eski çalışanına dava açtı
Son dakika: 1300 yolculu gemi kırmızı alarm verdi!
Son dakika: 1300 yolculu gemi kırmızı alarm verdi!
İtalya, Çin'in İpek Yolu projesine destek veren ilk G-7 ülkesi oldu
İtalya, Çin'in İpek Yolu projesine destek veren ilk G-7 ülkesi oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim