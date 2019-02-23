Kocasıyla yasak aşk yaşayan kadına dakikalarca işkence ederek öldürdü

Rusya'da yaşayan 36 yaşındaki Romanova, kocasıyla ilişki yaşayan 32 yaşındaki Sokolova isimli kadını, bıçak zoruyla arabasına bindirdi. Romanova, arabada yarım saat boyunca işkence ettikten sonra ormanlık alana götürdüğü kadını, ateşe verip yaktı.

Rusya'da yaşayan 36 yaşındaki Elena Romanova, kocası ile ilişkisini ortaya çıkardığı 32 yaşındaki Maria Sokolova isimli kadını bıçak zoruyla arabasına aldı. Daha sonra yarım saat boyunca işkence ettiği kadını canlı canlı yakarak öldürdü.

KOCASININ SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJINI GÖRDÜ

İddiaya göre Elena, 37 yaşındaki kocası kocası Evgeny Romanov'un cep telefonunda kocasının hem kendisine hem de ilişki yaşadığı kadına aynı sevgililer günü mesajı attığını görünce çılgına döndü.

ZORLA ORMANA GÖTÜRDÜĞÜ KADINI ATEŞE VERDİ

Arabasına bıçak zoru ile aldığının kadının ağzını bantla kapatıp ellerini bağladı. Yarım saat boyunca kadına işkence ettikten sonra arabasını ormanlık bir alana götürüp arabadan çıkardığı kadının bedenini ateşe vererek öldürdü.

KOCASINI ELİNDEN ALACAĞINI SÖYLEDİ

Romanova, verdiği ifadede Sokulova'nın kendisine kocası ile beş yıldır ilişki yaşadığını, kocası ile beraber Paris'e gittiklerini ve kocasını kendisinin elinden alacağını söyledi. Bunun üzerine kendini kaybettiğini söyleyen Romanova, sadece elinde bıçak olduğu ve gerisini hatırlamadığını söyledi.