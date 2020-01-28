banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120320
ALTIN
300.991
DOLAR
5.9460
STERLİN
7.7334
EURO
6.5431
Akıncı nerede geç kaldı
BAŞYAZI
Tıbbi Kayıtlarınızı Talep Edin!
Tıbbi Kayıtlarınızı Talep Edin!
Şov devam etmeli...
Şov devam etmeli
Müzakereci Değil Cumhurbaşkanı
Derviş Gezer yazdı...
Flaş Haber
7 yılda 257 bin TL vurgun
Kapat

Kobe Bryant'ın ölümüne yol açan kazada pilot kazadan hemen önce yükselmeye çalıştı

Kobe Bryant'ın ve kızı Gianna'nın yedi kişiyle birlikte hayatını kaybetmesine yol açan helikopter kazasının nedenini araştıran Amerikalı yetkililer, pilotun kazadan hemen önce bir bulut tabakasına girmemek için helikopterin irtifasını artırdığını açıkladılar.

Kobe Bryant'ın ölümüne yol açan kazada pilot kazadan hemen önce yükselmeye çalıştı

Kobe Bryant'ın ve kızı Gianna'nın yedi kişiyle birlikte hayatını kaybetmesine yol açan helikopter kazasının nedenini araştıran Amerikalı yetkililer, pilotun kazadan hemen önce bir bulut tabakasına girmemek için helikopterin irtifasını artırdığını açıkladılar.

28 Ocak 2020 Salı 11:33
Kobe Bryant'ın ölümüne yol açan kazada pilot kazadan hemen önce yükselmeye çalıştı

ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi bunun ardından, hava trafik kontrolörlerinin daha fazla bilgi istediklerinde pilottan yanıt alamadıklarını ve radar verilerine göre helikopterin 2.300 fite (701 metre) çıktığını ve sonra da sola doğru alçalmaya başladığını açıkladılar.

Pilot Ara Zobayan kontrolündeki Sikorsky S-76B tipi helikopter Pazar sabahı yerel saatle 09.45'te Los Angeles'ın batısındaki Calabasas şehrinde içerisindeki 9 kişiyle birlikte bir tepeye çakılmıştı.

ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi yetkilisi Jennifer Homendy düzenlediği basın toplantısında, kazanın nedeniyle ilgili olarak hava koşullarının yanı sıra diğer ihtimalleri de araştırdıklarını söyledi.

Homendy, "İnsan hatası, arıza, çevre gibi ihtimallere bakıyoruz. Hava durumu bunun sadece küçük bir parçası" dedi.

Soruşturmayı yürütenlerin bir kanıt bulma amacıyla alanı 5 gün boyunca araştıracaklarını söyleyen yetkili, kazanın nedeninin belirlenmesinin aylar süreceğini kaydetti.

Basın toplantısında helikopterin kara kutusunun ya da kokpit ses kayıt cihazının olmadığı ve bunları bulundurmanın bir zorunluluk olmadığı da açıklandı.

ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi halka, olay günü bölgeden çekilen hava fotoğraflarını yollamaları çağrısı yaptı.

Los Angeles Bölge Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı ve incelenmesi için adli tıp kurumuna gönderildikleri belirtildi.

banner317
'Herkesin ulaşabileceği bir şey değil'
Bryant'ın yanı sıra Los Angeles yakınlarında yaşayan ünlüler, şehrin trafiğinden kaçmak için helikopter tercih edebiliyor.

Pilot ve uçuş eğitmeni Philippe Lesourd, "Bunun gibi bir araç (Sikorsky S-76) kiralamanın bedeli saatte 4 bin dolar. Pilotun da yılda en az 100 bin dolar kazanıyor olası lazım" diyor ve ekliyor:

"Herkesin ulaşabileceği bir şey değil."

Bryant'ın özel helikopter kullanmaya 2006 yılında başladığı biliniyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Bryant sabahları kızlarını arabayla okula bıraktıktan sonra, antrenman için yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki LA Lakers'ın stadyumuna helikopterle uçuyor ve ardından onları okuldan almak için yaşadığı Newport Beach'e dönüyordu.

Yolculuk helikopterle 15 dakika sürüyordu, aynı yolu yoğun saatlerde arabayla gitmeye kalsa bu 2 saati buluyordu.

Bryant bir keresinde, "Bu meslekte ailemle geçirdiğim vakitten vazgeçmeden gelişmenin bir yolunu bulmalıyım" demişti.

600 milyon dolar serveti olduğu tahmin edilen basketbol efsanesi, 2016'da emekliye ayrıldıktan sonra da seyahatleri için helikopter ve pilot kiralamaya devam etti.

Kaza geçirdiği sabah her zaman kullandığı helikopterin içerisindeydi.


 

Son Güncelleme: 28.01.2020 14:48
Anahtar Kelimeler:
Kobe Bryantın ölümüne Yol Açan Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna'dan Çin'deki vatandaşlarına “ülkeyi terk edin“ çağrısı
Ukrayna'dan Çin'deki vatandaşlarına “ülkeyi terk edin“ çağrısı
Paris'te 1400 düzensiz göçmenin kaldığı kamp tahliye edildi
Paris'te 1400 düzensiz göçmenin kaldığı kamp tahliye edildi
DSÖ Koronavirüs salgınıyla mücadelede Çin’e güveniyor
DSÖ Koronavirüs salgınıyla mücadelede Çin’e güveniyor
Güney Kore’de Çin’den gelenlerin ülkeye alınmaması için imza kampanyası başlatıldı
Güney Kore’de Çin’den gelenlerin ülkeye alınmaması için imza kampanyası başlatıldı
DSÖ'den koronavirüs ile ilgili büyük itiraf!
DSÖ'den koronavirüs ile ilgili büyük itiraf!
7 bin km uçarak Finlandiya'dan Kenya'ya giden kartal açlıktan öldü
7 bin km uçarak Finlandiya'dan Kenya'ya giden kartal açlıktan öldü
Erdoğan ile Trump Libya ve İdlib'i görüştü
Erdoğan ile Trump Libya ve İdlib'i görüştü
Brezilya'da Sel Ve Heyelanlarda Ölü Sayısı 54'e Yükseldi
Brezilya'da Sel Ve Heyelanlarda Ölü Sayısı 54'e Yükseldi
Hindistan'da
Hindistan'da "vatandaşlık Yasası"ndaki Müslümanları Dışlayan Değişikliğe Karşı 620 Kilometrelik İnsan Zinciri
Almanya'da İlk Kez Yeni Tip Koronavirüs Vakası Tespit Edildi
Almanya'da İlk Kez Yeni Tip Koronavirüs Vakası Tespit Edildi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim