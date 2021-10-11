KKTC’de 1 haftada 28 yangın meydana geldi

PGM İtfaiye Müdürülüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 4 - 10 Ekim tarihlerini kapsayan süre içerisinde KKTC’de 28 yangın ve 6 hususi servis olayı meydana geldiği, yangınların sonucunda maddi hasarlar olduğu belirtildi.

Açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri olarak; “yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, park halinde bulunan karavanın kişi veya kişiler tarafından yakılması, yakıt kaçakları, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler ve diğer yangınlar” sıralandı.

Hususi servis olayları olarak ise; “van tipi aracın arkasında yüklü olan mermerlerin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden şahsın çıkarılması, 2 farklı yerde kuyuya düşen köpeklerin çıkarılması ve 2 farklı yerde inşaatın damında mahsur kalan kedilerin İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılması” gösterildi.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 354 bin 200 TL oldu.

Yangınların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa 8, Geçitkale 7, Gazimağusa 5, Girne 3, İskele 2, Güzelyurt 1, Yeşilköy 1, Çağlayan 1, Yeşilköy 1.”

“ZAMANINDA ALINAN TEDBİRLER FELAKETİ ÖNLER”

PGM İtfaiye Müdürlüğü, zamanında alınan tedbirlerin felaketi önlediğine de işaret ederek, şu uyarılarda bulundu:



“Seyahat halinde iken araçlarınızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atmayınız.1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadı ile olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır.İş yerleriniz ve konutlarınızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.Özel araçlar, akaryakıt taşıyan araçlar ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egsozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.Araçlarınızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.İş yerlerinizde, binalarda ve konutlarda bulunan bacaların (otel ve restoran bacaları 3 ayda, şömine, fabrika ve evlerin bacalarının ise senede 2 kez) temizlenmesi gerekmektedir.İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”