Kız arkadaşının yerine sınava girdi!

Yerel basında çıkan haberlere göre, Senegal’in Diourbel kentinde, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Khadim Mboup, kız arkadaşının kılığına bürünerek onun yerine lise bitirme sınavına girdi.

Kız arkadaşının kıyafetlerini giyen ve maske sayesinde de yüzünü gizleyen Mboup, görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Hakim karşısına çıkacak

Mboup ve sınav sırasında evinde saklanan kız arkadaşı Guangue Dioum gözaltına alındı.

Khadim Mboup, sorgusunda, kız arkadaşını çok sevdiğini ve İngilizce sınavını geçemeyeceğini düşündüğü için onun yerine sınava girdiğini söyledi.

Dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığıyla suçlanan Mboup ve dolandırıcılığa yardım ve yataklık etmekle suçlanan Dioum, Diourbel Mahkemesinde, 5 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacak.