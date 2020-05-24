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Kısıtlamaların Gevşetilmesinin Ardından Amerikalılar Sahilleri Doldurdu

UZMANLARIN

24 Mayıs 2020 Pazar 10:55
Kısıtlamaların Gevşetilmesinin Ardından Amerikalılar Sahilleri Doldurdu
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UZMANLARIN "2. DALGA OLABİLİR" UYARILARI DEVAM EDERKEN, BİRÇOK EYALETTE PLAJLARI DOLDURAN AMERİKALILARIN "SOSYAL MESAFE" KURALINA YETERİNCE DİKKAT ETMEDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Washington, 24 Mayıs 20 (.): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının gevşetildiği birçok eyalette Amerikalılar hafta sonu tatilinde sahillere akın etti.

Dünyada Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ABD'de bazı eyaletler ekonominin ve hayatın normale dönmesine yönelik adımlarını atmaya başladı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından hafta sonu tatilini de fırsat bilen milyonlarca Amerikalı sahilleri doldurdu.

Pazartesi gününün "Ulusal Anma Günü" dolayısıyla federal tatil olması ve hava sıcaklığının artması daha fazla kişinin seyahate çıkmasına neden oldu.

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Birçok tatil bölgesinde normalde daha fazla trafik ve insan yoğunluğunun ortaya çıkması kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirdi.

Uzmanların "2. dalga olabilir" uyarılarının göz ardı edildiği yorumları yapılırken, birçok eyalette plajları dolduran Amerikalıların "sosyal mesafe" kuralına yeterince dikkat etmediği görüntüler de medyaya yansıdı.

Başkent Washington'a 2,5 saatlik mesafede Maryland eyaletine bağlı Ocean City tatil beldesinin hafta sonu tatili için yoğun bir ziyaretçi kitlesini ağırladığı ve cumartesi günü plajların da tamamen dolduğu bildirildi.

Aynı bölgedeki trafik yoğunluğunun ise geçen aya kıyasla 4 kart arttığı da medyadaki haberlere yansıdı.

ABD’de salgının merkezi konumundaki New York eyaletindeki plajların da açıldığı ancak bu bölgedeki yağışlı hava dolayısıyla insan yoğunluğunun olmadığı kaydedildi.

Ülke genelinde virüse yakalanan kişi sayısı 1 milyon 650 bini, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 98 bini aştı.

(AA/FEZ)
 

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